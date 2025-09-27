En 2025, la gama media de celulares combina potencia, buena cámara y autonomía a precios accesibles, ideal para trabajar, jugar o crear contenido.

Si estás pensando en renovar tu celular, este es un buen momento para evaluar tu compra, ya que existen modelos de gama media que combinan características de alta gama con precios accesibles. Estos dispositivos ofrecen procesadores rápidos, pantallas de calidad, baterías duraderas y cámaras competitivas, lo que los hace ideales para multitarea, juegos o trabajo creativo. Además, optar por un modelo de gama media permite un ahorro significativo sin sacrificar rendimiento ni funcionalidades, asegurando que la inversión sea inteligente y duradera.

A continuación, siete modelos recomendados que destacan por su relación precio-calidad.

7 celulares de gama media con mejor rendimiento y precio en 2025

1. POCO F7: rendimiento premium a precio razonable

El POCO F7 se posiciona como una de las opciones más destacadas dentro de la gama media. Su procesador Snapdragon 8s Gen4, acompañado de 12 GB de RAM, asegura un desempeño ágil en cualquier tarea. La pantalla AMOLED de 1.5K con tasa de 120 Hz brinda imágenes nítidas y fluidas, mientras que la batería de 6.500 mAh con carga rápida de 90 W permite un uso prolongado sin interrupciones. Ideal para quienes buscan potencia y autonomía a un precio equilibrado.

2. Realme 14 Pro+: estilo moderno y fotografía avanzada

Su pantalla OLED curva de 6,77" y diseño elegante acompañan al Snapdragon 7s Gen 3, 12 GB de RAM y batería de 6.000 mAh con carga de 80 W. El sistema de triple cámara Sony con sensor principal de 50 MP permite capturar imágenes de calidad profesional.

3. Samsung Galaxy A35 5G: equilibrio entre precio y desempeño

Con procesador Exynos 1380, pantalla Super AMOLED de 120 Hz, cámara de 50 MP y batería de 5.000 mAh, el Galaxy A35 5G se convierte en la opción idónea para quienes buscan un smartphone confiable sin gastar de más.

4. Samsung Galaxy A26 5G: durabilidad y versatilidad

Su pantalla AMOLED de 6,7", chip Exynos 1280 y certificación IP67 lo hacen resistente al agua y al polvo, mientras que la batería de larga duración asegura rendimiento constante durante todo el día.

5. Samsung Galaxy A16 5G: una alternativa confiable

Equipado con el chip Dimensity 6300 y opciones de 4 a 8 GB de RAM, este modelo garantiza hasta seis actualizaciones de Android. Es ideal para quienes buscan su primer celular o para estudiantes que requieren un desempeño confiable sin gastar de más.

6. Motorola Edge 60: potencia en pantalla y cámara

El Motorola Edge 60 cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 7300 y una pantalla P-OLED de 120 Hz que ofrece imágenes fluidas y nítidas. Su cámara principal de 50 MP con lente telefoto permite capturar fotos de gran detalle, mientras que la batería de 5.200 mAh con carga rápida de 68 W asegura horas de uso continuo. Es la elección perfecta para quienes buscan un celular que combine estilo, rendimiento y calidad fotográfica.

7. Xiaomi Redmi Note 13 Pro: potencia y fluidez en juegos y apps pesadas

Con pantalla OLED de 120 Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 2 y autonomía destacada, este modelo ofrece desempeño fluido en juegos y apps pesadas, manteniéndose como un clásico líder de la gama media.