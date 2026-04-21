Lo último en Inteligencia Artificial: las más recientes actualizaciones de Google en IA

El gigante tecnológico es uno de los grandes jugadores en el tablero de la Inteligencia Artificial y en el último tiempo lanzó varias funcionalidades

El inicio de 2026 ha marcado un punto de inflexión en la estrategia de Google para integrar la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana. Bajo la premisa de transformar sus dispositivos en "ayudantes proactivos", la compañía presentó un paquete de actualizaciones que abarcan desde la búsqueda en tiempo real hasta herramientas de salud personalizada y productividad avanzada.

El eje central de estos anuncios es Gemini, que ahora cuenta con una mayor capacidad para comprender el contexto específico del usuario (planes de viaje, proyectos laborales y preferencias de compra), permitiendo una interacción más intuitiva. Según informaron desde la tecnológica, el objetivo es que la IA no solo responda preguntas, sino que anticipe necesidades de manera segura y privada.

Inteligencia Artificial de Google: búsqueda en vivo y mapas inteligentes

Una de las funciones más disruptivas es la expansión global de Search Live a más de 200 países. Esta herramienta permite a los usuarios mantener un diálogo fluido utilizando la voz o la cámara del celular, ideal para identificar objetos sobre la marcha o recibir consejos de viaje en tiempo real.

Además, Google Maps recibió una actualización mayor con "Ask Maps", una experiencia conversacional que permite realizar consultas complejas, como encontrar un lugar para cargar el teléfono que no tenga largas esperas para tomar un café, e incluso gestionar reservas de forma automática mientras se conduce.

Gemini, la IA de Google: innovaciones en productividad y salud

La integración de la IA en las herramientas de trabajo y el bienestar personal también sumó novedades de peso durante el último mes:

Gemini en Workspace: Los suscriptores de los planes Pro y Ultra ahora pueden sintetizar información de forma segura a través de Docs, Sheets, Slides y Drive, conectando datos entre correos electrónicos y archivos para obtener insights profundos.

Los suscriptores de los planes Pro y Ultra ahora pueden sintetizar información de forma segura a través de Docs, Sheets, Slides y Drive, conectando datos entre correos electrónicos y archivos para obtener insights profundos. Personal Intelligence: Esta función ahora se conecta con Gmail y Photos para ofrecer itinerarios de viaje o recomendaciones de compras basadas en el estilo personal del usuario, siempre bajo su control de privacidad.

Esta función ahora se conecta con Gmail y Photos para ofrecer itinerarios de viaje o recomendaciones de compras basadas en el estilo personal del usuario, siempre bajo su control de privacidad. Salud y Fitbit: En el evento "The Check Up 2026", se anunció que Fitbit expandirá su "coach de salud personal" para brindar consejos sobre el sueño y permitirá conectar registros médicos directamente a la aplicación.

En el evento "The Check Up 2026", se anunció que Fitbit expandirá su "coach de salud personal" para brindar consejos sobre el sueño y permitirá conectar registros médicos directamente a la aplicación. Traducción en tiempo real: Los usuarios de iOS ahora cuentan con traducción en vivo a través de auriculares en más de 70 idiomas, una función que también se expandió para Android.

Herramientas de IA para creadores y desarrolladores

Para el sector creativo y técnico, Google lanzó el modelo Lyria 3 Pro, que permite generar pistas musicales de hasta tres minutos con control granular sobre intros y estribillos. Asimismo, presentaron Gemini 3.1 Flash-Lite, su modelo más rápido y económico hasta la fecha, diseñado para procesar grandes cargas de trabajo con baja latencia.

Finalmente, para quienes aún utilizan otros asistentes, Google introdujo herramientas de migración que permiten importar el historial de chats y el contexto desde otras aplicaciones de IA hacia Gemini, evitando tener que empezar desde cero y conservando las preferencias personales del usuario. Con este despliegue, la compañía busca consolidar un ecosistema donde la IA sea una capa invisible pero omnipresente de asistencia en el día a día.