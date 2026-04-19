Los anuncios de Milei en Israel: nueva ruta aérea, inteligencia artificial, tecnología y más

En el marco de su tercera visita oficial al Estado de Israel, el presidente Javier Milei encabezó este mediodía una jornada histórica para las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Tras una extensa reunión con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el mandatario argentino anunció la inauguración de una ruta aérea directa que unirá Buenos Aires con Tel Aviv a partir de noviembre, un hito sin precedentes en la historia de la aviación de ambos países. Para Milei, este nuevo puente no es solo una cuestión logística, sino la "representación física de una unión moral, espiritual y política" que hoy atraviesa su gestión y el vínculo con el pueblo judío.

La visita, que fue recibida con honores de Estado, incluyó el respaldo explícito de Netanyahu, quien calificó al presidente argentino como un "gran líder mundial" y un "gran amigo". El anuncio de la ruta aérea, que será operada por la línea israelí El Al, contó incluso con el visto bueno del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien manifestó su deseo de participar en el vuelo inaugural hacia la capital argentina. Este gesto refuerza la estrecha alianza tripartita que el Gobierno busca consolidar entre Argentina, Israel y los Estados Unidos como eje de su política exterior.

Más allá de la conectividad, la agenda tecnológica ocupó un lugar central en los acuerdos firmados. El Jefe de Estado dio precisiones sobre un memorándum de entendimiento en materia de Inteligencia Artificial (IA), subrayando que las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio tecnológico global. Según enfatizó el Presidente, el objetivo es desarrollar modelos de IA de forma conjunta, formar especialistas y aplicar esta tecnología directamente a los sectores productivos de ambos países para potenciar la competitividad de las empresas argentinas e israelíes en los foros internacionales.

Milei en Israel: Cooperación económica y lucha contra el terrorismo

La comitiva argentina, integrada también por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller Pablo Quirno, avanzó en acuerdos que impactarán directamente en el sector privado. Tras una reunión entre Quirno y su par israelí, Gideon Sa’ar, se confirmó la apertura de una línea de crédito de 150 millones de dólares destinada a apoyar a las empresas israelíes que operan en territorio argentino. Este flujo de financiamiento se complementa con la firma de un convenio de cooperación específico para la lucha contra el terrorismo, un área de interés vital para ambas administraciones.

En el plano diplomático, Javier Milei volvió a ratificar una de sus promesas más polémicas y simbólicas: el traslado de la Embajada argentina a la ciudad de Jerusalén. El mandatario consideró que este movimiento se concretará "apenas las condiciones lo permitan", calificándolo no solo como una necesidad política, sino como un acto de justicia hacia el Estado anfitrión. Esta postura fue valorada por Netanyahu como una muestra de "valentía y calidad moral" por parte del mandatario argentino ante la comunidad internacional.

Milei recibió un reconocimiento inédito para un líder extranjero en Israel

La agenda del Presidente en Israel continuará hasta el martes y tendrá un cierre de alto contenido simbólico. Milei fue invitado a encender una de las antorchas en la ceremonia por el 78vo Día de Independencia de Israel, convirtiéndose en el primer líder extranjero en la historia en recibir tal honor. Por esta razón, el Gobierno israelí le hizo entrega de una placa honorífica este mediodía, destacando su postura firme contra el antisemitismo y su acompañamiento permanente en los foros globales.

Antes de culminar sus actividades de hoy en el Monte Herzl, Milei visitó el Muro de los Lamentos acompañado por el embajador argentino Axel Wahnish, en una jornada que mezcló la fe con la diplomacia de alto nivel. Con la confirmación del vuelo directo para noviembre y los acuerdos de cooperación tecnológica en marcha, el Gobierno espera que este viaje se traduzca en inversiones concretas y en un fortalecimiento de la posición argentina como un aliado estratégico clave en el tablero internacional de la Inteligencia Artificial.