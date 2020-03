Rebaja salarial, suspensión de impuestos y cuarentena "light", pedido de industria al Gobierno

La UIA le entregó un documento que propone flexibilizar el trabajo, aflojar el aislamiento y habilitar operaciones bancarias. Próximas semanas son clave

La pandemia modificó la rutina laboral de los CEOs. El directivo de una multinacional tuvo esta semana más "call conferences" que en todo el verano. La casa matriz lo ametralló con consultas para saber qué va a ocurrir en las próximas semanas en Argentina. Ese clima de vértigo fue lo que llevó a la Unión Industrial Argentina a elaborar un paquete de "medidas de emergencia" para afrontar la inminente extensión de la cuarentena y su impacto sobre el sector fabril. El Ministerio de Producción lo recibió esta semana, pero todavía no los convocaron a una reunión.



El documento de ocho páginas contiene propuestas orientadas a disminuir el aislamiento obligatorio y permitir una mayor actividad económica en la industria y el sector logístico. Este capítulo incluye la importacion de insumos necesarios para rubros considerados esenciales, la sustitución de importaciones y la eliminación de trabas para la circulación de todos los medios de transporte de carga ante el cierre de fronteras y las retricciones dispuestas por provincias y municipios. También se reclama la contunidad de las operaciones en la aduana y el Senasa.



Uno de los apartados más extensos y polémicos es el de las iniciativas en materia laboral. En medio de las suspensiones y recortes salariales que empezaron a adoptar algunas empresas, la UIA propone flexibilizar el trabajo y facilitar el acceso a los subsidios a los salarios (Repro) como a los Procedimientos Preventivos de Crisis. Este último instrumento fue de amplio uso en la gestión de Mauricio Macri y en 2018 le permitió a Carrefour acordar una rebaja salarial. La idea de la central fabril es que las plantas hacer lo propio con los trabajadores inactivos.

Si bien el tema salarial no está expresado de manera explícita, la cuestión está en el centro de sus preocupaciones y, de hecho, varias de las iniciativas planteadas sugieren la adopción de esa medida. La resolución 219/2020 revelada por iProfesional estableció que los trabajadores imposibilitados de trabajar a distancia recibirán un ingreso no remunerativo. Los industriales, en cambio, piden que su ingreso sea inferior a la de quienes realizan tareas. Por eso, la Asociación de Industriales de Buenos Aires (Adiba) -asociada a la UIA- y la Federación de Económica de Buenos Aires (FEBA) solicitó este viernes que se les pague solo el salario mínimo, vital y móvil a esa categoría de empleados.

Dentro del capítulo laboral, la UIA propone además extender el régimen de trabajadores esenciales a la cadena de producción de alimentos, medicamentos, insumos para el sector salud y sectores exportadores. También los insumos básicos de producción continua (petroquímica, aluminio, siderurgia, celulosa, refinación, etc.). Techint, por caso, ya aplica este criterio. También se plantea la restricción del uso de las licencias dispuestas por el Gobierno para mayores de 60 años, embarazadas y grupos de riesgo, junto con una reducción de las cargas patronales.



En el plano financiero, piden la habilitación del depósito en efectivo y la operatoria con cheques para las empresas. El Gobierno atendió parcialmente estos reclamos al autorizar el regreso del clearing bancario, pero los empresarios señalan problemas operativos y la necesidad de dar una respuesta a la ola de cheques rebotados que se espera por la falta de liquidez del mercado.

De hecho, uno de los principales temores es la dificultad de hacer frente a compromisos, sin ingreso de cash por el parate económico. Además de la cadena de pagos, hay preocupación por la liquidación de salarios. El BCRA ajustó incentivos a los bancos para dar créditos a las Pymes para pagar sueldos a una tasa del 24%. Pero la medida es vista como insuficiente. "Estamos a cinco dias de pagar sueldos y estamos complicados, hoy el sistema bancario no funciona", dijo un miembro del consejo directivo de la entidad.



Por último, el plan de emergencia de los industriales contempla un alivio impositivo mediante la suspensión o aplazamiento de vencimientos, la disminución de las tarifas y el estímulo del comercio exterior.



Los industriales saben que el Presidente está concentrado en mantener bajo control la conflictividad social en la provincia de Buenos Aires y poner a punto el sistema de salud junto con la red de abastecimiento de alimentos antes del pico de contagio. Asimismo, dan por descontado que el aislamiento obligatorio continuará hasta fines de mayo. "Alberto Fernández dio una definición muy fuerte ayer (jueves): prevalece la salud antes que la economía", dijo un directivo, que interpretó el discurso oficial como una demarcación de Donald Trump y Jair Bolsonaro.



Siguiendo esa premisa, el Ejecutivo anunció en los últimos días medidas para los beneficiarios de AUH, empleados informales y Pymes. También se espera el congelamiento de la cuota de los alquileres. Pero en la UIA advierten que las grandes empresas no van a aguantar abril sin medidas para el sector. En ese marco, le hicieron llegar a los funcionarios el documento inspirado en las políticas de España, Alemania, Brasil, Inglaterra, Japón y Francia para "hacer frente a la emergencia que atraviesan tanto empleadores y trabajadores en el sector industrial".





1. Financiamiento y medios de pago

Objetivo general: Brindar rápidamente liquidez y mejorar condiciones de acceso al crédito (plazos, montos, tasas, requisitos, períodos de gracia) a las empresas, monotributistas, autónomos y familias para hacer frente a la menor demanda externa e interna.



- Línea de adelantos en cuenta corriente y descuento de cheques a tasas bajas (badlar – 10%) por el importe equivalente a la masa salarial.



- Prórroga de vencimientos de préstamos de capital de trabajo, consumo (tarjeta/personales) e hipotecarios/prendarios por 30 días (o lo que duren las medidas excepcionales dispuestas).



- Crear/fondear instrumentos financieros para darle liquidez a empresas, monotributistas y autónomos:



- Habilitar el depósito en efectivo y cheques para las empresas: las empresas que operan en alto porcentaje con efectivo no podrán pagar sueldos a fin de marzo. Habilitar con entrega de turnos, un horario reducido de atención para empresas a estos fines.



- Habilitar la operatoria de la cámara electrónica de compensación de cheques suspendida hasta el 31 de marzo, dado que genera una interrupción de la cadena de pagos imposibilitando pagos y cobros, lo que afectará el pago de sueldos. (Este pedido fue contemplado por la resolución del Banco Central que permitió que desde el jueves regresara la operatoria con cheques, aunque los empresarios piden medidas adicionales ante el temor de que la falta de liquidez provoque un aluvión de cheques rebotados).



- Habilitar mercado de capitales o funcionamiento de Fondos Comunes de Inversión de bancos para garantizar liquidez de empresas para el pago de salarios. Muchas empresas PyMES tienen su disponibilidad de caja invertida en estos instrumentos (FCI Money Market) para no perder poder adquisitivo y evitar impuesto de inversiones en plazos fijos.

2. Producción y distribución

Objetivo general: garantizar acceso a los insumos y logística que permita abastecer la demanda de la industria y la población en un contexto de incertidumbre global.



- Creación de un Comité de Logística articulado público - privado (con participación de todos los niveles de gobierno, gendarmería y cámaras empresarias) para monitorear el funcionamiento del transporte y logística, para difundir los protocolos de transporte y abastecimiento de productos esenciales y de comercio exterior durante el período que duren las medidas de emergencia.



- Asegurar la provisión e importación de insumos para garantizar la continuidad de la producción, particularmente de los sectores considerados esenciales.



- Fomento a producción nacional para la sustitución de importaciones en áreas estratégicas



- Garantizar el libre tránsito de productos e insumos para la producción, por medios aéreos, terrestres, marítimos y fluviales por todo el territorio nacional y en el comercio internacional, eliminando los impedimentos totales o parciales a la carga, o a la tripulación del vehículo dispuestos por algunos gobiernos provinciales y municipales, aplicando medidas de precaución sanitaria que se acuerden.



- Garantizar el funcionamiento de los centros de distribución (depósitos) para permitir la distribución de alimentos, medicamentos, bebidas, transporte de efectivo, etc.



- Garantizar el transporte interno e internacional y la logística de los sectores exportadores para permitir su continuidad.



- Garantizar la continuidad de la operación de Aduana y SENASA en frontera, en los puertos y aeropuertos internacionales para permitir el transporte internacional, así como el funcionamiento de agencias marítimas, despachantes de aduana, entes de control (ANMAC, SEDRONAR), fumigadores, estibadores, personal portuario.



- Digitalización de procesos portuarios para disminuir la concurrencia de personal en el puerto y facilitar el aprovisionamiento de la industria.

3. Laborales

Objetivo general: crear las condiciones que garanticen la continuidad del proceso productivo protegiendo la integridad y la salud de los trabajadores. Medidas específicas:



- Permitir que empleadores puedan modificar la organización del trabajo (turnos, equipos, polifuncionalidad) para proteger la integridad de los trabajadores y la continuidad de la producción, mitigando los efectos del ausentismo. Se aconseja eliminar por el tiempo que dure la emergencia el requisito de aprobación de los procedimientos preventivos de crisis.



- A los efectos del tratamiento diferenciado para los trabajadores entre 60-65 años, incluir dentro del personal que se considera esencial a todos los trabajadores que integran la cadena de producción de alimentos, la cadena de producción de medicamentos, la cadena de producción de insumos para el sector salud y la cadena de producción de los sectores exportadores. Esto incluye también a sectores de packaging, envases papel y cartón, distribución, etc.



- Además, incorporar como sectores considerados esenciales aquellos de producción de insumos básicos que son de producción continua (petroquímica, aluminio, siderurgia, celulosa, refinación, etc.), ante la imposibilidad de interrumpir su funcionamiento (dado que la reactivación toma entre 6 y 8 meses).



- También se consideran esenciales todo el personal de salud de los establecimientos y todo aquel "personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento" a criterio del empleador.



- Para el otorgamiento de licencias para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, en el caso de hogares con más de un adulto a cargo, deberá priorizarse el adulto que no integre las cadenas de valor consideradas esenciales.



- Acelerar el otorgamiento y ampliar el fondeo al programa REPRO para la asistencia de empresas en crisis.



- Establecer el requisito para el personal de presentar DDJJ informando situación personal en relación con la posibilidad de contraer Coronavirus, debido al contacto con posibles casos.



- Establecer la obligatoriedad de informar de manera inmediata el resultado del test de Coronavirus al empleador.



- Eximir del pago de contribuciones patronales para el personal licenciado (grupos vulnerables, licencias especiales, personas llegadas del exterior, con familiares a cargo).



- En caso de sostenerse o profundizarse la crisis, exención/reducción de contribuciones patronales a todo el personal para sostener el empleo.



- Establecer un régimen especial para contratación de trabajo temporario sin cargas sociales para sectores esenciales.



- Incorporar a las excepciones las guardias o personal de emergencia, en servicios o empresas "no esenciales" por mantenimiento técnico. Hoy los sindicatos no quieren dejar las guardias técnicas interpretando el DNU de manera restrictiva.

4. Impositivas

Objetivo general: alivianar el peso impositivo en empresas, monotributistas y autónomos afectados por la menor demanda. Extender plazos y carga tributaria para no afectar el empleo y sostener la producción.



- Prórroga de vencimientos de impuestos (nacionales, provinciales y municipales) y postergación de vencimientos de Declaraciones Juradas anuales (en caso de que se aplique, prorrogar los certificados PyME cuya renovación depende de estas DJ), por 30 días o lo que duren las medidas excepcionales dispuestas.



- Extensión del período de adhesión a la moratoria impositiva PyME de AFIP por 30 días (o lo que duren las medidas excepcionales dispuestas) y lanzamiento de moratoria/plan de pagos para grandes empresas.



- Permitir aplicar créditos fiscales generados por impuesto a los débitos y créditos al pago de impuestos nacionales, incluyendo los aduaneros o seguridad social (actualmente solo se toma a cuenta para pago de ganancias, ganancia mínima presunta y contribución especial sobre el capital de cooperativas). o O bien suspensión al impuesto a los créditos y débitos por 30 días (o lo que duren las medidas excepcionales dispuestas) para promover las transacciones electrónicas.



- Aceleración de la devolución de los saldos a favor de las empresas (saldo técnico de IVA, reintegros, regímenes especiales)



- Aceptación de títulos públicos a valor técnico para aplicar en saldos impositivos.



- Asimilar el tratamiento impositivo de las inversiones con capital propio a las realizadas mediante endeudamiento bancario para permitir la realización de las inversiones necesarias mientras dure la emergencia.



- Suspensión de todos los pagos por adelantado y devolución de los saldos a favor de las empresas de ingresos brutos.

5. Comercio exterior

- Ampliar plazo para el pago anticipado de importaciones cuando el origen del embarque sea China u otra región cuyo comercio exterior esté afectado por la pandemia, actualmente el plazo máximo de ingreso de cargas en casos de pagos anticipados es de 180 días.



- Medidas para sostener exportaciones y potenciar su incremento, incorporación de los sectores exportadores como sectores esenciales, eliminación de derechos de exportación e incremento de los reintegros, lanzar líneas para prefinanciación de exportación.



- Extender los plazos vigentes de liquidación de exportaciones por 30 días adicionales en cada caso (o lo que duren las medidas excepcionales dispuestas), dada la demora que se está registrando en las operaciones de comercio exterior.



- Suspensión del cobro de la tasa estadística por 30 días a las importaciones de insumos para la producción y a las exportaciones de productos nacionales (o lo que duren las medidas excepcionales dispuestas) para dar liquidez financiera a productores locales, hasta fin de vigencia de las medidas.

6. Energía

- Suspender el cobro de punitorios que gravan al sector energético para los que compran en el mercado mayorista, así como al sector distribuidor.



- Permitir a las PyMEs y empresas energo-intensivas a realizar el pago de las tarifas en cuotas o prorrogar vencimientos por 30 días y, en caso de que se extiendan las medidas, sin aplicación de impuestos internos.