Microondas: mitos y verdades que tenés que conocer

El horno microondas es un elemento que está presente en la mayoría de las cocinas de los argentinos; qué tenés que saber para usarlo adecuadamente

El horno microondas es un electrodoméstico que actualmente está presente en la mayoría de las cocinas del mundo. Se trata de un elemento muy práctico, dado que permite cocinar, calentar y descongelar alimentos en poco tiempo y, más de una vez, es una opción ideal para una emergencia.



Sin embargo, todavía hay mitos que permanecen en el imaginario colectivo y que es difícil desterrar. Que produce cáncer, que modifica los alimentos, que cambia la composición, que le quita los nutrientes. Todos esos mitos son precisamente eso, fábulas que no responden a la verdad y que es importante conocer para saber hasta dónde creer la información que circula por muchos medios de comunicación y, sobre todo, por las redes sociales.



En 1945, el ingeniero Percy Spencer probaba un nuevo tubo al vacío llamado magnetrón cuando descubrió que un caramelo que tenía en el bolsillo se había fundido. Así, de manera accidental, supo que las microondas que genera el dispositivo hacen girar las moléculas de agua de los alimentos, que de esta forma se van calentando.



Los hornos microondas se empezaron a fabricar en los años 50, pero fue en los 70 cuando se introdujeron en los hogares de Estados Unidos y a finales de los 80 ya estaba en un 25% de las casas. Hoy se considera un método popular, rápido y eficaz de cocción, pero sigue siendo un gran desconocido. Hablamos con la Fundació Alícia, centro de investigación en innovación tecnológica en cocina y hábitos alimentarios, para resolver científicamente las dudas y los mitos que todavía rodean a este curioso aparato ya casi octogenario.

1. Las ondas hacen que la comida que se cocina sea peligrosa: falso

Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, similares a las de un celular, televisión por cable o una radio, que actúan sobre determinadas moléculas (las polares) del agua, las grasas y los azúcares, pero no las alteran. Esto significa que en ningún caso modifican la composición química de los alimentos, más allá de los cambios normales que se producen en cualquier método de cocción.

Es falso que las ondas del microondas pueden enfermar

2. El uso continuado del aparato puede enfermar: falso

En algún momento el desconocimiento acerca del funcionamiento del horno microondas llevó a pensar que podía envenenar, dejar impotente o ciego a quien lo usara. Hoy en día nadie cree eso, pero sí que continúa presente la idea de que ponernos delante de ellos cuando están funcionando puede provocarnos cáncer. Según los especialistas, las ondas del aparato no emiten radiaciones ionizantes, es decir que no provocan mutaciones en los seres vivos, no afectan al ADN, ni incrementan el riesgo de desarrollar tumores.



En el 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento donde se indicaba que, si se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante, el microondas es seguro y conveniente para calentar y preparar alimentos para el consumo.

3. El microondas puede provocar quemaduras: verdadero

A diferencia de un celular, en el horno microondas, las ondas están concentradas en un espacio cerrado. El riesgo que los usuarios podrían correr es que salgan al exterior porque podrían provocar lo mismo que a los alimentos, es decir, calentar los tejidos y producir quemaduras. Para evitar este tipo de accidentes es necesario revisar que la puerta cierre bien -aunque no debería funcionar con la puerta abierta- y que no tenga ninguna fisura en su estructura. Sin embargo, para tranquilidad de todos los usuarios, cabe mencionar que las paredes tienen una malla metálica con agujeros de 1,5 mm y la longitud de onda de la microonda es de 12 cm, o sea que en condiciones adecuadas no puede atravesarla.

4. Se puede comprobar si un microondas tiene fugas haciendo sonar un celular en su interior: falso

Se dice que para comprobar si un microondas tiene fugas de radiación, se debe poner un celular adentro, cerrar la puerta sin encenderlo y si el teléfono suena indica que realmente tiene fugas. Si no suena, significa que el horno cierra herméticamente. Sin embargo, se trata de un mito, dado que el celular sonaría de todos modos porque las microondas y las ondas de la telefonía son similares pero distintas.



El celular siempre sonaría dentro del microondas

5. El microondas destruye todos los nutrientes: falso

Los alimentos cocinados en el microondas son tan seguros y tienen el mismo valor nutricional que los cocinados en un horno o en una cocina convencional. Eso no quiere decir que no se pierdan nutrientes, dado que el proceso de cocción siempre tiene este efecto sobre los alimentos, pero nada tiene que ver con la forma de cocción.



En este sentido, el microondas tiene a su favor que la temperatura no es muy elevada y que la energía penetra más profundamente dentro del alimento y por tanto reduce el tiempo de cocción, lo cual reduce el tiempo en que se podrían eliminar o perder ciertas vitaminas o minerales.

6. No se puede cocinar todo tipo de alimento: falso

En el microondas se puede cocinar cualquier producto, siempre que se sigan las instrucciones adecuadas y se respete la forma de uso. Ahora bien, es cierto que en este sentido tiene muchas limitaciones, dado que no permite dorar los productos ni tampoco tostarlos, solo los cocina y cambia su composición en ese sentido.

7. La cocción del microondas es poco homogénea: verdadero

No es cierto que las ondas cocinen los alimentos de adentro hacia fuera pero sí que la cocción depende de la composición de los mismos. Sin embargo, sí es cierto que de acuerdo a la composición del alimento puede que las ondas lleguen más a un lugar que otro.



Los productos o las zonas del alimento con menos agua u otro componente con moléculas polares (como el aceite) se cocinarán más lentamente porque las ondas no pueden mover sus moléculas tan fácilmente.

8. Hay diferencia entre cocinar y recalentar los alimentos: verdadero

En un microondas se pueden cocinar alimentos y también descongelarlos o recalentar platos ya cocinados. El proceso de cocción es óptimo porque el producto crudo siempre tiene más agua. Es por eso que se aconseja agregar apenas un poco de agua a aquellos productos que se quieran cocinar por completo dentro del horno microondas.

Los alimentos se puede recalentar o cocinar en el microondas

9. Es un sistema fácil para descongelar alimentos: verdadero

Descongelar un alimento en el microondas es muy habitual pero, una vez más, el proceso no es homogéneo. Dado que el congelado de los alimentos detiene la evolución y el movimiento de las moléculas que los componen, el proceso de acción del microondas sobre ellas se reduce, se ralentiza. Esto puede provocar que empiece a descongelarse por una punta y poco a poco se vaya extendiendo. Para conseguir una mayor homogeneización, se aconseja utilizar siempre la potencia de descongelación, que es la más baja, introducir el alimento congelado en un recipiente tapado y también aliñarlo con un poco de aceite.

Descongelar alimentos en el microondas es un proceso poco homogéneo

10. El agua: sale disparada, se altera su ADN y mata a las hierbas: verdadero y falso

A veces se calienta agua en el microondas y tras retirar el vaso del horno se ve que comienza a hervir de manera violenta al introducir la bolsita de té, azúcar o una simple cucharilla. Puede salir disparada o parecer que hace una suerte de explosión. Este proceso, sin embargo, no reviste ningún problema para la salud ni tampoco para el té o el café, solo es un efecto que se conoce como super ebullición.



El agua, o cualquier líquido, pueden "sobrehervirse" en el microondas



Según explica la OMS, en la cocción tradicional (en contacto con el fuego o la placa), el vapor de agua escapa a través de la acción de las burbujas cuando el agua empieza a hervir. En un microondas, en cambio, el agua se calienta con energía que procede de todas partes y puede llegar a los 100 grados C sin haber producido las típicas burbujas. De repente, puede empezar a hervir cuando introducimos un objeto porque generamos una burbuja de aire en su interior, y hacerlo de manera que parece que estalla. El único problema de este fenómeno físico es que puede provocar quemaduras, alerta la OMS.

11. El huevo explota y el chocolate se quema: cierto

Definitivamente, introducir un huevo entero en el microondas no es aconsejable. Es una experiencia por la que muchos han pasado y en la que todos han terminado limpiando las paredes internas del horno. La energía puede atravesar la cáscara y calentar el interior del huevo muy rápido; dado que no hay posibilidad de que escape el vapor, el huevo puede explosionar dentro o fuera del horno cuando se abre. En este sentido, es aconsejable abrir el huevo y cocinarlo en un plato, sobre algunas verduras o solo, pero sin la cáscara.

El huevo puede explotar si no se cocina adecuadamente en el microondas



En relación al chocolate, es necesario decir que es cierto que se quema con facilidad. Tiene poco agua, se calienta mucho y requiere mucho control, por lo que hay que hacerlo con poca temperatura. En caso de ser absolutamente necesario hacerlo en un microondas, se recomienda agregar un poco de leche y sacarlo cada 15 o 20 segundos para controlar su estado.

12. Cualquier recipiente es válido para un microondas: falso

Únicamente se debe introducir en el microondas aquellos recipientes que estén homologados y fabricados para resistir altas temperaturas. Se dice que plásticos y microondas son incompatibles con este horno porque con el calor se pueden producir migraciones de componentes o sustancias negativas del plástico a los alimentos, pero hoy en día ya hay en el mercado muchos recipientes de plástico que se usan para llevar la comida al trabajo perfectamente aptos para cocinar en microondas.



Asimismo, tapar los recipientes con film plástico para retener mejor la humedad tampoco es aconsejable, a menos que se indique en la etiqueta que es adecuado para esta finalidad. Entre los materiales que funcionan bien están la silicona y el pírex, un material que la experta considera más recomendable que el vidrio porque es más resistente.

No se aconseja poner film adherente dentro del microondas

Los metales, por último, no son compatibles con este electrodoméstico, dado que interactúan con sus electrones y pueden llegar a provocar chispas.