La Corte de Estados Unidos habilitó la candidatura a presidente de Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato a la presidencia, Donald Trump, fue recientemente habilitado por la Corte Suprema local y podrá presentarse en las próximas elecciones.

El Tribunal rechazó un fallo de de Colorado que excluye a Donald Trump de las elecciones primarias, por lo que el hombre que estuvo al frente del país norteamericano desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021, podrá competir nuevamente por la conducción de Estados Unidos.

Los magistrados revocaron por unanimidad la decisión del 19 de diciembre del máximo tribunal de Colorado de sacar a Trump de la papeleta de las primarias republicanas del estado el martes, tras considerar que la 14ª Enmienda de la Constitución le inhabilitaba para volver a ocupar un cargo público.

"Concluimos que los estados pueden inhabilitar a las personas que ocupen o intenten ocupar un cargo estatal. Pero los estados no están facultados por la Constitución para aplicar el artículo 3 a los cargos federales, especialmente a la presidencia", indicó la opinión sin firma de la corte.

Trump es el principal aspirante a la candidatura republicana para enfrentar al presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre. Su única rival es la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.

"¡¡¡Gran triunfo para EEUU!!!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales inmediatamente después del fallo.

Trump también fue excluido de la votación en Maine e Illinois basándose en la 14ª Enmienda, pero esas decisiones quedaron en suspenso a la espera de la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Colorado.

La elegibilidad de Trump había sido impugnada ante los tribunales por un grupo de seis votantes de Colorado -cuatro republicanos y dos independientes- que lo presentaron como una amenaza para la democracia y pretendían responsabilizarlo del ataque contra el Capitolio perpetrado por sus partidarios.

El fallo se produjo antes del "Supermartes", el día más importante del proceso de primarias presidenciales.

Donald Trump profundiza su acercamiento con Milei

El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a elogiar al mandatario Javier Milei luego del fugaz encuentro que protagonizaron en el macro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). "Lo amo porque él me ama", resaltó el posible candidato republicano en el discurso que pronunció en Richmond, Virginia.

"MAGA es el mayor movimiento del mundo, incluso Argentina es MAGA", planteó respecto a las siglas que referencian a su habitual frase "Make America Great Again", que podría traducirse como "que América vuelva a ser grande otra vez".

En la misma línea, el posible representante del Grand Old Party que aún disputa la interna planteó: "Su Presidente es un gran tipo, él me ama, y yo lo amo a él. Cuando llamó, atendí su llamada. Cualquiera que me quiera, me agrada". "Está haciendo un gran trabajo, allí hay grandes problemas, pero Argentina es un hermoso lugar", concluyó respecto al programa de gobierno libertario.

Ambos referentes políticos se encontraron en la última Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

A pesar de no haber podido concretar una reunión, Milei y Trump brindaron bastas señales de sintonía ideológica, incluso, el Presidente anticipó que espera que el norteamericano pueda volver a la Casa Blanca.

Durante su exposición en la CPAC, Trump agradeció la presencia del mandatario y destacó que "es un gran señor, es MAGA, Make Argentina Great Again". "Puede hacerlo bien. Javier Milei. Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí", concluyó. También se mostró a gusto con el encendido discurso de Milei en el foro económico de Davos.

En el breve cruce que protagonizaron en National Harbor, en el que se fundieron en un sentido abrazo, el jefe de Estado sostuvo: "¡Presidente! Qué lindo conocerlo. Es un gran placer conocerlo, Presidente. Es un gran honor para mí. Gracias por sus palabras hacia mí. Estoy muy contento, es muy generoso. Muchas gracias, es un gran placer".