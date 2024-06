El presidente de la Nación, Javier Milei, resolvió no participar de la Cumbre del Mercosur que se realizará el próximo 8 de julio en Asunción, Paraguay.

Por qué Milei no va a la Cumbre del Mercosur

Uno los motivos del faltazo sería evitar un encuentro con su par brasileño, Lula Da Silva, luego del cruce que tuvieron días atrás, donde Milei lo llamó "corrupto" y "comunista", y luego volvió ratificar en un programa del canal La Nación +, en respuesta al pedido de disculpas que le exigió Lula.

"¿Qué le dije? ¿Corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?", dijo Milei.

Da Silva, por su parte, manifestó que Milei "dijo muchas tonterías" y que quiere a la Argentina, porque es "un país muy importante para Brasil". También declaró que Milei "no va a crear cizaña" entre ambas naciones.

Días atrás Milei llamó "corrupto" y "comunista" a Lula

La cumbre del Mercosur se llevará a cabo en el Puerto de Asunción, Paraguay, con una serie de actividades que se desarrollarán entre el jueves 4 y el lunes 8 de julio, cuando Paraguay le entregue a Uruguay la presidencia Pro Tempore, el cargo ejercido por diferentes países que integran el bloque, por un período rotativo de seis meses y en orden alfabético.

Algunas de las actividades previstas para esos días son:

-En la primera jornada se realizará la XLIII Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM)

-Durante el 5 y 6 de julio está prevista la LXII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común del Mercosur

-El lunes 8 se realizará un encuentro de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en el Puerto de Asunción, uno de los más representativos del país limítrofe.