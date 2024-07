Tras el pobre desempeño del presidente estadounidense Joe Biden en el primer debate presidencial, el diario The New York Times dio a entender que analiza bajarse de su búsqueda de reelección.

Según el diario neoyorquino -que pidió en un editorial que el presidente demócrata dé de baja su candidatura-, Biden admitió que quizás no pueda salvar su candidatura si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para otro mandato. Se cuestiona su endeble estado físico y capacidad mental tras un debate en el que se lo vio frágil y dubitativo.

En ese contexto, un congresista del partido demócrata le pidió públicamente que de un paso al costado de su campaña y que le dije su lugar a otro candidato.

"Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo, espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse", expresó el congresista Lloyd Doggett en un comunicado.

Estados Unidos: ¿Por qué podría bajarse Joe Biden de la campaña?

Según los analistas, y lo que se dice entre las filas demócratas, fue un "desastre político" que causó "consternación" dentro del partido cuando faltan poco más de cuatro meses para los comicios. Esto pone en tela de juicio la continuidad del funcionario para enfrentarse a Trump en las elecciones.

"No tuve mi mejor noche, pero el hecho es que no fui muy inteligente", dijo Biden, hablando en un evento de recaudación de fondos de campaña. "Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, pasando por alrededor de 15 husos horarios antes del debate", expresó.

El desempeño de Joe Biden en el debate presidencial fue desastroso, según asesores de campaña

"No escuché a mi personal. Y luego regresé y casi me quedaba dormido en el escenario", dijo. "En cualquier caso, esto no es una excusa, pero es una explicación".

Se habla de la posibilidad de que Michelle Obama ocupe el puesto de candidato a presidente, pese a que no compitió en las internas, pero goza de una alta popularidad en la ciudadanía, de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

El pasado jueves se llevó a cabo en los estudios de la CNN en Atlanta la primera instancia del debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Entre todos los comentarios, desde hace meses, de la capacidad del actual presidente para gobernar, el candidato Demócrata se mostró perdido en varios tópicos del debate dando pie a comentarios de Trump sobre su cordura.

Debate presidencial en Estados Unidos: Joe Biden alertó a demócratas

Como antes del evento se temía, el jefe de Estado -de 81 años- no fue claro, se trabó en varias ocasiones, divagó y terminó siendo blanco de Trump, que no dudó en resaltar sus errores. "No entendí qué dijo al final de esa frase y creo que él tampoco", sugirió en uno de los pasajes del debate.

Durante una hora y media, Biden estuvo contra las cuerdas. Sobre todo, al principio de la noche cuando algunas de sus respuestas carecieron de sentido. "Por fin hemos vencido a Medicare", dijo en una extraña referencia al programa de asistencia en salud para ancianos administrado por su gestión.

Aunque Biden supo asestar algunos golpes y dejar a Trump tambaleando por momentos, el hecho de comenzar el debate con temas como la economía e inmigraciones beneficio al ex mandatario.

El equipo de Biden deberá lidiar estas semanas con el tema que menos esperaban -o deseaban-: la edad del Presidente y su idoneidad.

"Este fue un debate que cambió las reglas del juego en el sentido de que ahora mismo, mientras hablamos, hay un pánico profundo, amplio y muy agresivo en el Partido Demócrata", señaló el veterano corresponsal nacional de la cadena CNN, John King.

"(El pánico) Comenzó minutos después del debate y continúa ahora. Involucra a estrategas del partido, funcionarios electos, recaudadores de fondos... y están teniendo conversaciones sobre el desempeño del presidente, que consideran deprimente", añadió King.

El próximo debate será en septiembre, pero en agosto, los demócratas tienen prevista su tradicional convención, donde buscarán ofrecer una proyección más concreta y estructurada de lo que sería un segundo mandato de Biden.