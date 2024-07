El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su apoyo a Nicolás Maduro y afirmó que fue "normal" el proceso electoral que se desarrolló este domingo en Venezuela, si bien dejó en claro que se deben dar a conocer las actas para reconocer el triunfo.

Lula da Silva dio su veredicto sobre las elecciones donde ganó Nicolás Maduro

El mandatario dijo que la prensa de su país se refiere al tema como si fuera la "Tercera Guerra Mundial, pero no hay nada inusual", tras lo cual aseguró que "el Tribunal electoral reconoció a Maduro como victorioso y la oposición todavía no". Sin embargo, manifestó que "estoy convencido de que fue un proceso normal y tranquilo".

Además, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) argumentó que "cuando se presenten las actas y se confirme que son ciertas, todos tienen la obligación de reconocer el triunfo de Maduro".

"Maduro sabe perfectamente que mientras más transparencia haya, más posibilidades de tranquilidad para gobernar Venezuela tendrá", dejó en claro el mandatario en diálogo con el diario local O Globo.

Además, en un comunicado de la Cancillería brasileña, afirmaron que "en cuanto a Venezuela, Lula señaló que ha realizado un seguimiento constante del proceso electoral a través de su asesor especial, Celso Amorim, enviado a Caracas. Informó que Amorim se reunió con Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia y reiteró la posición de Brasil de continuar trabajando para la normalización del proceso político en el país vecino, lo que tendrá efectos positivos para toda la región".

El aval del partido de Lula da Silva a Nicolás Maduro

Previamente, el Partido de los Trabajadores (PT), liderada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había calificado a las elecciones en Venezuela como "democráticas y soberanas" y consideró como "reelegido" al presidente Nicolás Maduro.

"El PT saluda al pueblo venezolano por el proceso electoral ocurrido el domingo en una jornada pacífica, democrática y soberana", según la nota de la "Ejecutiva Nacional" del partido oficialista en Brasil.

Sobre las acusaciones de que en Venezuela ocurrió un fraude, el PT dijo estar seguro de que el Consejo Nacional Electoral, "que promulgó la victoria del presidente Nicolás Maduro", dará tratamiento respetuoso a todos los recursos que reciba, en los plazos y en los términos previstos por la constitución venezolana.

Y pidió que Maduro, "ahora reelegido", mantenga el diálogo con la oposición para superar los graves problemas de Venezuela, que atribuyó a las "sanciones ilegales" impuestas al país caribeño.

"El PT se mantendrá vigilante para contribuir, en la medida de sus fuerzas, para que los problemas de América Latina y el Caribe sean tratados por los pueblos de la región, sin ningún tipo de violencia o injerencia externa", concluye la nota.

Tensión en Venezuela tras el triunfo de Nicolás Maduro

Mientras tanto, crece la tensión en Venezuela luego de las elecciones presidenciales y las masivas protestas contra el triunfo de Nicolás Maduro. En ese escenario, el gobierno chavista avanza contra la oposición e incluso hay versiones que aseguran que ya firmó la detención de María Corina Machado.

Machado respaldó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia y es acusada desde antes de las elecciones de presuntas conspiraciones, por las que se detuvieron otros dirigentes.

De hecho, circula la versión de que en la Justicia ya está firmada la orden de detención para Machado y que esta orden la ejecutará el Tribunal Segundo de Terrorismo del Área Metropolitana. De todas formas, algunas fuentes cercanas a la propia Machado desconocen que esto sea cierto y que por el momento "son rumores".

Lo que sí es cierto es que desde el gobierno de Maduro ya señalaron que los líderes de la oposición deben ser detenidos. Lo hizo, por ejemplo, el presidente del congreso, Jorge Rodríguez.

Líder del gobierno de Venezuela pidió detener a opositores

"Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad", dijo Rodríguez.

"Todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y el fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República", resaltó.

Antes, la Asamblea Nacional (el Parlamento), controlado también por el chavismo, ratificará el triunfo de Maduro. A través de un acuerdo, el Legislativo respaldó "al poder electoral, en reconocimiento a la extraordinaria labor desempeñada, y los resultados emitidos".

Asimismo, felicitó al "glorioso pueblo" por la "pacífica, democrática y patriótica" jornada electoral, y rechazó "cualquier acto de violencia, odio o agresión que pretenda generar un proceso de desestabilización y de desconocimiento de los resultados".