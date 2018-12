Video: el momento en que Juan Darthés dijo "¿Viste cuando un ‘no’ es un ‘sí’?"

El actor denunciado por violación protagonizó una de las escenas que hoy se está viralizando de Soy Gitano , novela que se emitió hace quince años

En medio de las repercusiones que tuvo la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés por violación, se comenzaron a conocer cientos de casos, testimonios, y materiales que cuestionan al actor y a otras figuras del espectáculo.

Pero eso no es todo. También empezó a viralizar un impactante video que tiene a Darthés como protagonista en una escena de la telenovela Soy Gitano, en la que actúa junto a Toti Ciliberto.

Soy gitano era una historia de amores prohibidos, protagonizada por los Heredia y los Amaya, dos familias enfrentadas.

Su primera emisión fue en el año 2003, por Canal 13. Escrita por Marcos Carnevale y Marcela Guerty, Juan Darthés protagonizaba a José Miguel "Josemi" Heredia, hermano de Amador Heredia (Osvaldo Laport) y Lázara Jesús Heredia (Arnaldo André).

En una de las escenas en las que se encuentra hablando con Walter "Tomate" Barraza (interpretado por Toti Ciliberto), alguien que fue criado en el seno de la familia Heredia, pero sin ser gitano, le comenta que saldrá con la mujer que le gusta "porque le dio a entender que aceptaba" la propuesta y después cierra: "¿Viste cuando un 'no' es un 'sí'?".

Si bien se trata de un fragmento de ficción, hoy toma connotaciones muy fuertes.

Diálogo de la escena

Josemi. – ¿Cómo va la cosa? De a poquito. Va aflojando. Por ejemplo, hoy la invité a salir de sorpresa. Al principio no quería…



Walter. – ¿Cómo que no quería?



Josemi. – No, vos sabés. La familia me odia y ella tiene un poco de miedo. Por eso yo le dije que necesitábamos un tiempo para conocernos y esas cosas. Aceptó.



Walter. – ¿Y qué, aceptó así de rápido, de fácil?



Josemi. – Me lo dio a entender. ¿Viste cuando un ‘no’ es un ‘sí’?



Walter. – Para mí un no, es un no.