Una abogada prepara otra denuncia contra Juan Darthés por violación

Se trata de una asistenta de producción que tenía 18 años en el momento en que, según afirmó, fue atacada sexualmente por el actor

La abogada Raquel Hermida Leyenda y su estudio jurídico prepara otra denuncia por violación contra el actor Juan Darthés.

En diálogo con la TV Pública y América TV, Hermida dijo que había una chica que "tiene una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que está en tratamiento psicológico".

"No es una actriz sino una integrante de la producción", dijo la letrada y añadió que "iba a radicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla".

"Una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar", comentó.

"La chica en ese momento tenía 18 años y la causa no está interpuesta porque la licenciada María Inés Oribela (psicóloga) y mis colegas me dicen que todavía no está en condiciones. La denuncia ya está redactada. Lo único que esperamos es tener el ok de los profesionales", advirtió Hermida.