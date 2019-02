Venezolanos en Argentina: proponen que trabajen en el interior del país

Un proyecto del bloque oficialista busca que se habiliten sus títulos para ejercer en distintas localidades donde faltan profesionales

El diputado Fernando Iglesias presentará un proyecto de ley que llegará al Congreso para ubicar a los migrantes venezolanos en cargos que respondan o se vinculen a su formación académica pero en zonas no urbanas.

La idea, presentada por el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias, busca la "habilitación provisoria y condicionada de títulos profesionales venezolanos", para que se desempeñen en cualquier punto de la República Argentina, exceptuando "CABA, los municipios del AMBA, y las ciudades de La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Santa Fe".



"Hay una deficiencia monstruosa en términos de infraestructura que tiene como consecuencia la acumulación de gente en Capital Federal y en el GBA, y hay muchísimos pequeños pueblos en el interior del país en los cuales desde hace años hay vacantes que los argentinos no cubren, a pesar de que los salarios son razonables, porque no quieren vivir fuera de las grandes ciudades", señaló a TN el autor del proyecto.



En este sentido la iniciativa pretende habilitar, con el título correspondiente pero exceptuándolos de presentarlo apostillado, a los profesionales de las siguientes áreas: medicina, odontología y demás actividades vinculadas al ámbito sanitario; ingeniería y arquitectura; ciencias exactas; y actividades docentes en aquellas disciplinas en las cuales se requieran conocimientos universales, y no relacionados a la cultura argentina.



Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos que también trabaja en este proyecto, reconoce: "Obviamente esto va a generar ruido porque mucha gente va a decir nos vienen a sacar el trabajo, pero también es cierto que cuando nuestros abuelos vinieron, le sacaron el trabajo a alguien que ya estaba y se integraron. Es un proceso que hay que ir llevándolo de a poquito, pero es la mejor tradición argentina".



La habilitación de los títulos profesionales deberá renovarse cada 5 años.

De todos modos, ambos legisladores indican que con esta iniciativa se beneficiaría a los pueblos del interior del país que carecen de profesionales que cumplan con una demanda importante, "porque el puesto está pero no hay nadie que lo ocupe", y consideran que va a "afectar favorablemente al mercado laboral porque todos ganan".



"Los puestos que ocuparían los venezolanos son los que los argentinos han dejado vacantes durante años. Los migrantes tienen trabajos de baja calidad que podrían ocupar los trabajadores argentinos, siempre que se decidan a dejar los planes", explica Iglesias.



Amadeo, por su parte, adelantándose a las críticas que podría generar el proyecto que ya tiene estado parlamentario, advierte: "Tenemos que tener mucho cuidado político, respetar las reglas para evitar que haya desde ruidos xenófobos hasta problemas legales".



La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, está de acuerdo "en facilitarle los trámites a todos aquellos que deben migrar", pero cuestiona la medida: "Para que no sea sencillamente un intento de dar otra señal de alineamiento con la política de Trump, debería contemplar a todos los migrantes de América Latina. ¿Por qué no incluir a los colombianos, por ejemplo?"

Bregman reconoce que en Venezuela "hay una situación particular", pero acusó al autor del proyecto de hacer "un recorte de la realidad, acorde con la política exterior del Gobierno". "Solo reclamo igualdad para los demás pueblos hermanos latinoamericanos".