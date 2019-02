Evasión tributaria: procesan y embargan a Sergio Szpolski por $93 millones

La medida fue tomada por el Juan Galván Greenway, quien también procesó a otros siete directivos del grupo y los embargó por 400 millones de pesos

El exempresario de medios Sergio Szpolski fue procesado y embargado por 93 millones de pesos por resolución del juez Juan Galván Greenway.

Lo acusan de evadir aportes laborales en el canal CN23 y el diario El Argentino, maniobras caratuladas como "apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social" que afectaron a cientos de empleados de ambos medios.

El magistrado también procesó a otros siete directivos del grupo y los embargó por un total de 400 millones de pesos.

Galván Greenway decidió que todos los procesamientos sean, por el momento, "sin prisión efectiva", informó Clarin. La imputación contempla penas de entre dos a seis años de cárcel. Aunque si la Justicia considera que Szpolski fue el jefe de una asociación ilícita, la condena se podría elevar a entre cinco y 10 años de prisión.

Durante el 2018, el magistrado lo había procesado en cuatro causas y lo embargó por 13,5 millones de pesos.

La denuncia original contra Szpolski la inició el extitular de la AFIP, Alberto Abad, en julio de 2016.

El organismo recaudador le reclama al empresario 163 millones, que fueron evadidos en aportes de la seguridad social de más de 800 empleados. El actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, sigue adelante con la acusación.

Según la denuncia de la AFIP, los directivos del grupo evadían de dos maneras. Un escenario era cuando las empresas presentaban la declaración jurada de sus trabajadores, retenían los aportes y después no los depositaban. Y, por otro lado, cuando las sumas eran ingresadas en "un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello".

Los otros directivos que fueron procesados y embargados junto con Szpolski fueron: Roberto Flores, Daniel Saraceni, José Angerossa, Alejandro Conde, María Isabel Miralles y José D'Amario.