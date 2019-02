Caso por extorsión: citan al fiscal Stornelli a indagatoria

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a indagatoria al fiscal que investiga "los cuadernos de las coimas" y es investigado de "extorsión"

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que se lo investiga por "extorsión" y "asociación ilícita".

Lo convocó para el jueves de la próxima semana a sus tribunales.

El lunes, el magistrado dictó la prisión preventiva a Marcelo D’Alessio, el hombre que se presentaba como abogado allegado a Stornelli y pedía plata a empresarios a cambio de que los desvincularan de causas que investigaba el fiscal.

La denuncia por extorsión la inició el empresario agropecuario Pedro Etchebest.

Si bien en su resolución del lunes pasado, Ramos Padilla, despegó a Stornelli de la acusación, señaló que la actuación de la Fiscalía "actuó de manera promiscua".

"Es una hipótesis probable que el Dr. Carlos Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta hipótesis porque entiendo que un fiscal con tanta experiencia no recurriría a un 'agente de la DEA' -como él mismo dice que se lo presentaron-, para llevar adelante un reclamo de dinero", indicó el juez.

"Sin embargo, aparecen muchos elementos que lo vinculan con esos hechos de extorsión –lo que amerita profundizar su investigación- y también aparecen elementos de prueba que lo vinculan con otras operaciones ilegales que se concertaron también en el balneario "CR" de Pinamar el día 8 de enero en la famosa reunión de cuatro horas que mantuvieron el agente y el fiscal. Me estoy refiriendo a la operación que concertaron entre ambos para implicar en una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira", explicó.

En la resolución, de más de doscientas páginas, el magistrado hace un recorrido por las pruebas recolectadas hasta el momento que lo llevaron a determinar "la existencia de operaciones de inteligencia ilegales, así como de operaciones de espionaje judicial y/o político", en la causa.

Respecto a la extorsión al empresario agropecuario, quien denunció a Marcelo D’Alessio, el magistrado considera que el modo de operación utilizado es "poner en emergencia", "atemorizar" o "ablandar" ya sea porque ha cometido un delito o porque tiene una situación personal embarazosa" y señaló que la actuación de la Fiscalía a cargo de Carlos Stornelli "se actuó de manera promiscua".

"La extorsión a Etchebest tiene este patrón, pero también se observan otros planes delictivos diversos que incluyen 'hacer cámaras ocultas', 'plantar droga', 'ablandar', etc., que sumados a las pruebas vinculadas a las investigaciones efectuadas y las conversaciones que se comprobó que mantuvo con el Fiscal Carlos Stornelli, me llevan al convencimiento de que, al menos desde la Fiscalía a su cargo se actuó en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración que no debieron permitirse y que, con anuencia del Sr. Fiscal, se llevaron adelante operaciones de inteligencia y de acción psicológica para el 'éxito' de sus investigaciones judiciales o para atender la imagen del propio magistrado", expuso.