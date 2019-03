Se iba de vacaciones a Estados Unidos pero no lo dejaron salir del país porque debía casi $200 mil de cuota alimentaria

El hombre, que pensaba viajar con su nueva familia, tuvo que pagarle la manutención adeudada a su hija mayor, fruto de otro matrimonio

"Señor, usted no puede salir del país", le dijo un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a un cordobés que pretendía irse de vacaciones con nueva su familia a Nueva York. ¿El motivo? Figuraba en el registro de deudores alimentarios porque durante años no le había pagado la manutención a su hija mayor, fruto de un matrimonio anterior, y le debía 195 mil pesos.



Lo que él no sabía es que la abogada de su ex, la doctora Diana Mezzano, le había pedido a la Justicia de Familia de Córdoba que le prohibiera la salida del país hasta tanto cumpliera con los deberes alimentarios que tiene todo progenitor.



Sorprendido por este contratiempo, el hombre decidió que su mujer y sus dos hijas abordaran el avión y emprendieran el viaje con la ilusión de solucionar rápidamente el problema judicial y tomar, un día después, otro vuelo.



Inmediatamente se puso en contacto con la letrada Mezzano (ese llamado telefónico se produjo el 21 de febrero) para ponerse al día, quien le explicó que esa situación de morosidad no era tan sencilla de solucionar y le tomaría más tiempo.



Para acordar con la jueza Silvia Morcillo, pagar la deuda acumulada y conseguir el permiso que lo autoriza a viajar al exterior, el hombre tardó 6 días, según informó el diario La Voz del Interior.



Tuvo que desembolsar los 195 mil pesos que debía -hasta agosto de 2018- por un año y medio de cuotas impagas, y también abonar 12 meses por adelantado. Al final, terminó depositando 326 mil pesos, incluyendo los honorarios de la abogada de la contraparte.



Desde el Juzgado de Familia le exigieron que, más que ponerse al día, debía demostrar voluntad de pago futuro. Para ello, puso como fiadora a su abogada María Laura Iparraguirre, como garantía de pago futuro.



Recién el miércoles pasado, a las 9.30, la jueza Morcillo vio que en la pantalla de las cuentas alimentarias había impactado el cuantioso haber transferido y le emitió la autorización para presentar ante la PSA.



Voló de Córdoba a Buenos Aires y a las 16 horas de ese mismo miércoles tomó el avión en Ezeiza, rumbo a Estados Unidos



Este fallo ejemplar de la justicia de Córdoba se suma a otro dado a conocer los últimos días en Corrientes donde un juez le prohibió a un hombre ir a la cancha y le retiró el carnet de conducir hasta que salde las cuotas alimentarias que debe.