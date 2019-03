José "Bolso" López dijo que desde Presidencia le indicaban qué obras pagar

El exfuncionario es uno de los imputados que declaró como arrepentido en la causa de los sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo

El exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José Francisco López, sostuvo que desde la Presidencia de la Nación le indicaban a quién se le pagaba y a quién no, al declarar en indagatoria en la causa de los cuadernos, informaron fuentes judiciales.

El arrepentido exfuncionario kirchnerista, que se encuentra incluido en el programa de testigos protegidos aunque sigue detenido, afirmó que no tenía poder de decisión como para determinar cuándo se ejecutaban los pagos a las empresas que realizaban obras públicas, agregaron las fuentes.

El político nacido en Tucumán fue uno de los cinco imputados que debieron declarar hoy en indagatoria por la supuesta cartelización de la obra pública investigada por el juez Claudio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli yCarlos Rivolo en la causa de los cuadernos.

Otro de los indagados fue el ex gerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad, Sergio Passacantando, quien sostuvo que a él las órdenes relacionadas con los pagos a empresas por las obras públicas le llegaban desde las oficinas que manejaba López.

Te puede interesar Un juez determinó que no se puede negar la licencia de conducir por multas impagas

"A nosotros siempre nos indicaba José López y su gente de la Oficina de Coordinación de Obra Pública a qué empresas debíamos realizar los pagos con un método que lo entendía él y su gente. López es una persona desequilibrada, mala en trato, te bastardeaba y te denigraba", sostuvo en la declaración a la que accedió Télam.

Passacantando sostuvo que las empresas que tenían adjudicadas obras públicas "cobraban todos los meses una suma, nunca el total de los que se les debía, salvo que López indicara lo contrario".

"El sistema López consistía en hacer pagos por nombres de empresas", aseguró, y luego remarcó que eso "generaba problemas porque las empresas grandes podían tener 10 obras y él decía a qué persona jurídica pagarle, no por qué obra".

El ex funcionario aseguró que "no tenía poder para cambiar" las decisiones que tomara López, negó haber cometido ilícitos y sostuvo que no renunció a su cargo porque era su trabajo.

Además, declararon hoy en indagatoria el ex subadministrador del organismo, Sandro Férgola, y Germán Nivello, el ex integrante de la Secretaría de Obras Públicas, todos ellos detenidos durante el fin de semana.