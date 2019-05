Cristina Kirchner protestó en Twitter antes del juicio oral: "Jamás debí haber sido citada"

Este martes inicia el primer juicio oral y público contra la exmandataria, quien está acusada de encabezar una asociación ilícita

La expresidenta Cristina Kirchner se hará presente este martes en los Tribunales de Comodoro Py para el comienzo del primer juicio oral y público en su contra.

La exmandataria está acusada de ser jefa de una asociación ilícita. Al respecto, bien temprano se expresó a través de su cuenta de Twitter.

"En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial", arrancó el mensaje de Fernández de Kirchner, quien el fin de semana anunció que se postulará como vicepresidenta en una fórmula con Alberto Fernández como candidato a la Presidencia.

"Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías", dijo la referente de Unidad Ciudadana.

"La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito", indicó.

En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019

Te puede interesar Salen a remate los autos de Lázaro Báez: precios y condiciones

La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019

Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019

Te puede interesar Alberto Fernández argumentó por qué no irá a Comodoro Py con Cristina Kirchner

"Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia. Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial", aclaró la exmandataria.

"Las 'pruebas' por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete. Como frutilla del postre, también utilizan la 'declaración' del 'arrepentido' coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores", se indignó Cristina.

Por último, la expresidenta declaró a través de Twitter: "Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio. Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo".

Las "pruebas" por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019

Te puede interesar El Gobierno calculó el valor de los bienes vinculados a causas de corrupción: $500.000 millones

Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019

Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019

El juicio oral que comienza este martes al mediodía es el primero contra la ex mandataria y el único que tiene fecha, ya que otros cuatro aún en instancia de proceso oral y no fue definido su inicio: el supuesto encubrimiento de la AMIA, la sospecha por la venta de dólar futuro, y los casos de lavado de dinero Hotesur y Los Sauces, que fueron unificados.

El Tribunal Oral Federal 2 que llevará adelante este juicio está integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y como suplente estará la magistrada Adriana Pallioti.