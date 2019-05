Denunciaron a Alberto Fernández por amenazar a jueces que investigan a Cristina Kirchner

El presidente de la Asociación Anticorrupción lo acusó de haber cometido el delito de amenazas contenido en el artículo 149 bis del Código Penal

El presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, denunció en la Justicia este miércoles a Alberto Fernández, el precandidato presidencial por Unidad Ciudadana, a quien acusa de haber cometido el delito de amenazas contenido en el artículo 149 bis del Código Penal.

Esto surgió cuando el exjefe de Gobierno señaló en declaraciones en C5N que si es electo Presidente, varios jueces que investigan a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner "deberán dar explicaciones" y que podrían ser sometidos a juicio político.

Frente a esto, en una entrevista en radio Continental, el abogado Monner Sans dijo que Alberto Fernández advirtió en un programa televisivo que: "Algún día Ercolini, Bonadío, Irurzun, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno".

"Es una amenaza desde el punto de vista penal porque aunque no se tome un arma o no se diga lo que se va a hacer en concreto, en lugar de denunciar penalmente, en este caso hay un ensombrecimiento de los jueces federales. No se puede ensombrecer de esa manera. Y sobre todo porque se basa del supuesto que va a ser Presidente de la República", agregó.