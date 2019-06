En medio de la campaña, presionan a Macri para prorrogar la moratoria previsional

Con un ojo en el FMI y otro en las encuestas, el Gobierno analiza si debe emitir el decreto que alargue la vigencia de la ley que vence el 23 de julio

El próximo 23 de julio, según la Ley de Reparación Histórica, vence el plazo para las mujeres que tengan cumplidos entre 60 y 65 años, pero no tengan los 30 años de aportes que quieran ingresar a la moratoria previsional a los fines de obtener una jubilación.

No se trata de una decisión sencilla para el Gobierno. Si bien busca cumplir con el ahorro prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal, la fecha límite se encontrará en medio de la campaña electoral. En los hechos, sabe que una nueva prórroga por tres años, para la que basta un simple decreto, le evitará que se le fuguen votos de aquellas personas que podrían verse beneficiadas con esa decisión.

Hace poco más de dos años, el jefe de Gabinete Peña admitió que cerca del vencimiento, se evaluará la factibilidad de establecer la prórroga. Por ahora, la danza de los números continúa.

El Gobierno señala que el gasto previsional supera el 10% del PBI, un nivel por encima de la mayoría de otros países y que las moratorias son perjudiciales porque se no toman en cuenta los recursos necesarios para sostenerlas en el tiempo y son una "bomba fiscal". Pero en época de elecciones, cualquier cosa puede pasar.

El total de jubilados y pensionados nacionales oscika los 5,7 millones y unos 3,5 millones están con una moratoria. Además, unos 800.000 tienen duplicada la jubilación con una pensión siendo uno de los beneficios, o ambos, obtenidos con las moratorias.

En ese contexto, la presión de la oposición es cada vez mayor. La diputada kirchnerista Luana Volnovich, vicepresidenta segunda de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presentó un proyecto de ley para garantizar la continuidad de la moratoria previsional de las mujeres.

También aguarda por ser tratada la iniciativa de la diputada Mirta Tundis (Frente Renovador) que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la prórroga mencionada. Dicha legisladora, además, presentó otra iniciativa para la creación de un régimen permanente de regularización de deudas previsionales. Sin embargo, el texto permanece "cajoneado".

En tanto, el diputado Ariel Rauschenberger (PJ-La Pampa) presentó un proyecto de ley que la prorroga hasta el 23 de julio de 2022, porque "se evitaría en lo inmediato el cese definitivo del régimen de regularización, con el consecuente agravio que ello supone".

La oposición argumenta que negar la extensión de la moratoria jubilatoria en un país con alto nivel de informalidad condena a quien no pudo mantenerse en el sistema laboral registrado a obtener ingresos menores pese a haber cumplido con sus años de trabajo.

Cuadro de situación

La extensión de la moratoria pretende beneficiar a las mujeres que cuenten entre 60 y 64 años de edad al 23 de julio de 2019 y que no alcancen la cantidad de años de aportes previsionales. En la actualidad, luego de una evaluación socioeconómica que realizan la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se les da la opción de cancelar su deuda en un plan de hasta 60 cuotas actualizables por el índice de movilidad jubilatoria, para permitirles llegar al beneficio.

¿Qué ocurrirá si no se prorroga? Las personas sin aportes podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) implementada por el gobierno de Mauricio Macri a través de la Ley de Reparación Histórica.

La PUAM rige a partir de los 65 años para cualquier persona, sin necesidad de ningún tipo de aportes. De todas maneras, el monto del beneficio es menor porque alcanza al 80% del haber mínimo y, además, para percibirla se requiere no recibir ningún otro tipo de prestación como las pensiones por invalidez o viudez.

El solicitante tampoco puede tener ingresos anuales superiores a los 645 mil pesos; un patrimonio superior a los 2,5 millones de pesos; o gastos anuales en tarjeta de crédito superiores a 840 mil pesos.

Según el centro CEPA, la PUAM tiene cada vez más requisitos de acceso. "La implementación de las PUAM significó un cambio de paradigma: se separó a los trabajadores en edad de jubilarse entre quienes pudieron mantenerse dentro del sistema laboral registrado y quienes no. Así, sustituyen al sistema de moratorias que permite una jubilación inclusiva", destacaron.

Las moratorias previsionales se basan en dos leyes: la 24.476 y la 26.970. Esta ley abarca los períodos que van desde 1955 a 2003 desde los 18 años de edad. Por eso, las interesadas pueden notificar deudas desde un período anterior al 2003 y luego sumar los aportes realizados.

Según explica el abogado previsionalista Adrián Tróccoli a iProfesional, la moratoria originalmente vencía el 18 de septiembre de 2016 pero fue prorrogada por la Ley de Reparación Histórica. Además, existen otras moratorias vigentes, como la Ley 24.476 que rige para los períodos entre 1955 y 1993 y la Ley 25.994 para personas que hayan cumplido la edad jubilatoria hasta el 2004.

El experto remarca que que "no pueden cobrar el mismo beneficio personas que hicieron aportes y los que no", pero agrega que el problema del trabajo no registrado genera desigualdades que el Estado debe combatir, por lo que considera justo que aquellos perciban su jubilación.

Una posible solución es la de establecer una jubilación proporcional a los aportes realizados, de forma que se reconozca el esfuerzo".

Sin embargo, por la alta informalidad en especial entre las mujeres (caso Personal Doméstico, con 70% de empleo "en negro") la moratoria -ley 26.970- permite regularizar la falta de aportes desde los 18 años (cumplidos en 1977) hasta la fecha límite de regularización –31 de diciembre de 2003–.

De aquí se desprende que, para acceder a este régimen, las mujeres podrán regularizar hasta 26 o 27 años faltantes y contar al menos con 3 o 4 años de aportes posteriores a 2003, completando los 30 años requeridos. Cuanta mayor cantidad de meses de aportes anteriores y posteriores a 2003 hayan realizado, menores serán los años que necesitará justificar por medio de la moratoria.

También está vigente la moratoria de ley 24.476, que es de carácter permanente, tanto para mujeres y varones, con al menos 9 años de aportes posteriores a 1993. En todos los casos, los solicitantes deben aprobar la evaluación socioeconómica.