Rosenkrantz criticó las propuestas K para la Justicia: "Son irrazonables"

Cuestionó la idea de reemplazar el Poder Judicial por órganos políticos y la propuesta de revisar los fallos de corrupción por ley que lanzó Zaffaroni

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz criticó las propuestas que impulsaron en los últimos tiempos sectores del kirchnerismo en materia judicial que apuntan a reemplazar el poder judicial por un sistema de Justicia.

Y aunque sin nombrarlo también se refirió al ex magistrado Raúl Eugenio Zaffaroni, quien había propuesto sacar una ley para revisar las causas de los presos por corrupción.

"Estas propuestas sin duda son inconstitucionales y anti-republicanas Pero también son profundamente irrazonables", dijo en su discurso en el marco de las XXV jornadas Científicas de la Magistratura.

El juez siguió con sus críticas en un mensaje -aunque sin nombrarlo- contra Zaffaroni quien propuso hacer leyes para revisar fallos de ex funcionarios kirchneristas que están presos por causas de corrupción, una movida que en la Justicia se leyó como la posibilidad de una injerencia del poder Legislativo sobre el Judicial.

"Estas propuestas marchan en contra de nuestra historia y del desarrollo de nuestras instituciones. Desconocen que la democracia constitucional y republicana en la que a algunos les toca hacer las leyes y a otros aplicarlas es el modo que los argentinos hemos adoptado para hacer posible al autogobierno y la vida en común".

Zaffaroni había dicho que los detenidos por corrupción "son presos políticos" y aunque descartó que habría que indultarlos, propuso hacer "una ley de revisión por las causas de los presos políticos".

En su discurso también criticó la postura del kirchnerismo de que los jueces hacen política y buscó marcar diferencias.

"Se ha dicho recientemente que los jueces hacen política y que por ello no tiene sentido exigirles ser independientes. Se postula que no hay mucha diferencia entre los legisladores, que hacen política en el recinto de las cámaras, y los jueces, que al decidir casos hacemos política en nuestros despachos", introdujo Rosenkrantz y luego apuntó contra la idea que impulsan sectores del kirchnerismo de cambiar el Poder Judicial por un sistema de justicia. "Desde esta visión, dado que no hay una diferencia entre juzgar y hacer política, se formula una propuesta extrema y radicalizada: prescindir directamente del poder judicial y reemplazarlo por órganos políticos de representación popular".

Uno de los que planteó esta idea, que Rosenkrantz califica como "irrazonable" fue el intelectual kirchnerista Mempo Giardinelli en una columna del diario Página/12. En ese escrito Giardinelli dijo que El Manifiesto Argentino, un grupo que adscribe al kirchnerismo y él integra, propone "eliminar" el Poder Judicial para crear "un servicio o sistema de justicia".

El candidato a presidente Alberto Fernández también fue uno de los que también amenazó a los jueces y dijo que los magistrados que investigan a Cristina Kirchner "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Fernández había apuntado contra Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos.

Rosenkrantz hizo referencia a estas posturas del kirchnerismo que buscan avanzar sobre la Justicia: "La democracia constitucional y republicana exige distinguir entre juzgar y militar, entre aplicar el derecho y hacer política".

En el cierre de su discurso pidió alejarse "todo lo posible de la concepción según la cual los jueces pueden hacer política" para poder "recuperar la confianza" en el Poder Judicial.