Por los dos dígitos, volverán a pedir una ley antidespidos

Como la desocupación llegó al 10,1%, los legisladores de la oposición volverán a insistir con un proyecto que se aprobó y fue vetado por el Ejecutivo

Subió la desocupación y perforó la línea imaginaria de los dos dígitos. Esto provocó que vuelva a hablarse de la " ley antidespidos", que se dictó durante la crisis de 2001-2002 y que suspendía los despidos sin causa justificada. Si sucedían, había que pagar una doble indemnización.

El inicio del gobierno de Mauricio Macri trajo un cimbronazo para el empleo, con 100.000 puestos menos, que más tarde se recuperaron.

Fue entonces cuando "el Presidente no tuvo dudas de vetar una ley (que suspendía los despidos por 180 días y fijaba nuevamente la doble indemnización), porque creemos que esto atenta contra la generación de empleo", decían fuentes oficiales.

Hugo Yasky , líder de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), afirmó al diario La Nación: "El miércoles vamos a hacer una conferencia de prensa con legisladores y representantes del movimiento sindical para anunciar que se va a presentar el proyecto para sancionar la ley antidespidos en términos similares a los que existían a principios de los años 2000".

"Se van a pedir prohibición de despidos, medidas para sostener el empleo con líneas de crédito accesibles para pymes y la posibilidad de una doble indemnización. Para la Argentina es una regresión social sin precedente tener dos dígitos de desocupación", agregó.

Yasky cree que es muy probable que la ley se vuelva a aprobar y habla de "un costo político en caso de que el Presidente vuelva a vetar una iniciativa de estas características".

Desde la CGT, Héctor Daer dice: "Esto es parte de la película que venimos viendo y observándole al Gobierno sobre la caída de la actividad económica y productiva".

Agrega que en los números difundidos "no se cuenta a aquellos que, ante la decepción de no conseguir un trabajo, ya no lo buscan".

"Venimos reclamando la ley antidespidos hace rato", sostiene. "Nosotros venimos pidiendo que se establezca una norma o un decreto para que los trabajadores no pierdan el empleo". Agrega que la semana próxima van a tener una reunión y que "no se puede descartar ninguna medida".

En el Gobierno insisten en que las medidas antidespidos obstruyen la generación de empleo.