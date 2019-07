Shoppings y supermercados pierden batalla judicial por robos en estacionamientos gratuitos

El Tribunal de Apelaciones ratificó la condena contra la cadena Walmart, que deberá pagar por el robo de un camión ocurrido en su playa de estacionamiento

Los supermercados y shopping centers ofrecen estacionamiento gratuito porque así incrementan sus ganancias. Por eso, para la Justicia, son responsables de la seguridad. Este es el principal argumento que se repite en fallos judiciales que condenan a responder por robos y hechos vandálicos. Pese a ello, persisten carteles con frases al estilo "la empresa no se responsabiliza por..." y también los litigios.

"El estacionamiento gratuito integra los servicios que el supermercado ofrece para obtener mejor comercialización y venta de sus mercaderías, ergo, tiene un deber de custodia, guarda y restitución aún cuando se trate de una prestación gratuita y accesoria al objeto principal del establecimiento, máxime cuando esa oferta está vinculada con el propósito lucrativo de su actividad principal, con el objeto de incrementar esta última". La Cámara Civil ya suscribió decenas de sentencias con argumentos como este.

En un fallo firmado esta semana, las juezas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini se ocuparon de avisar que ya es "jurisprudencia pacífica" de todas las salas de la Cámara resolver así en estos casos, pese a lo cual siguen las batallas judiciales.

Walmart deberá pagar a la aseguradora "El Comercio Compañía de Seguros" el valor de un camión robado de la playa de estacionamiento de su supermercado en Avellaneda, más intereses y costas. La demanda se tramitó por casi una década: el camión Mercedes Benz por el que la empresa se negó a pagar fue robado del parking del hipermercado "Auchan" en Sarandí el 24 de octubre de 2010 al mediodía. Su conductor había entrado a comprar y cuando salió el vehículo no estaba. Hubo denuncia policial.

En condenas en estos años por robos en estacionamientos gratuitos, entre ellos casos que involucraron a Coto, Cencosud y Unicenter Shopping, siempre se resolvió que las empresas son responsables.

El Tribunal de Apelaciones una vez más descartó ahora argumentos que intentan sostener que " el estacionamiento no es necesario para efectuar operaciones de venta"

"Aunque no lo sea lo facilita y esa facilidad es justamente la que genera beneficios económicos a quien a través de esa facilidad atrae clientela", retrucó la Cámara.

Los parkings se ofrecen para comodidad de los clientes y "no obstante no existir entre las partes un contrato de garaje o depósito, de ello no necesariamente se deriva la inexistencia de algún tipo de relación jurídica que obligue al comerciante respecto de quien estaciona su vehículo"

Walmart había argumentado que ""el estacionamiento constituye sólo una facilidad prestada gratuitamente" para "comodidad de sus clientes, y sin celebrar contrato de ningún tipo ni asumir obligación de ninguna especie (…)."

"Es innegable que la empresa no presta este servicio a sus potenciales clientes de forma absolutamente desinteresada. De la reconocida mecánica del negocio se advierte que ofrece la posibilidad de que se asista al establecimiento contando con la facilidad de un cómodo estacionamiento y de ello se obtiene la ventaja de atraer mayor clientela que otros establecimientos que no ofrecen esta alternativa".

En ese contexto "pesa sobre quien ofreció el estacionamiento la carga de que éste sea seguro", se sostuvo en este fallo.

La condena se hizo extensiva a "La Meridional" por ser su aseguradora.