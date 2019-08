Cuccioli: "Lo de Cristóbal López es defraudación al Estado, llamémoslo por su nombre"

El titular de la AFIP dijo que hubo "connivencia" del dueño de Oil Combustibles con Echegaray, el exjefe del fisco durante el gobierno de Cristina Kirchner

Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, se refirió al juicio por Defraudación Agravada al Estado que afrontar Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. "Lo suyo es una defraudación al Estado, pongamos las cosas por su nombre", dijo el funcionario de Cambiemos.

También habló sobre la pericia oficial que se difundió en los últimos días.

"Tuvo que haber una connivencia con los servidores públicos de ese momento. Si bien el administrador federal tiene la facultad de dar planes específicos de pago, que de todos modos no utilizamos más desde fines del 2015, sí se usaba mucho en esa época. Pero queda muy claro en el artículo que regula esa facultad que la empresa debe estar en una situación de estrés financiero para recibirlo", comenzó Cuccioli, en una entrevista en A24.

"Si a la empresa se le daba un plan especial se suponía que era porque la empresa no daba más; pero si le daban la plata para refinanciar sus impuestos y la empresa en lugar de eso compraba otras empresas, ¿estaba en una situación de estrés financiero?", preguntó el titular de la AFIP.

Y fue concluyente sobre la situación de los dueños del Grupo Indalo, acusados de no haberle remitido a la AFIP el dinero del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC): "Separemos al contribuyente que se atrasa, que es un moroso, de una defraudación al Estado; lo de López, De Sousa y Echegaray es una defraudación al Estado. Pongamos las cosas por su nombre".

En otro momento se refirió a la pericia que circuló esta semana y que, según algunos sectores, contradiría las exigencias de la AFIP: "La pericia la firmaron todas las partes y muestra cómo fue fluctuando la deuda en el tiempo. Pero el tema de este juicio no es de cuánto es la deuda, que igualmente es importante, porque es la plata de todos los contribuyentes que ellos no pagaron: son más de 11.000 millones de pesos que nos deben".

Agregó: "Estamos en medio de un juicio" y que "la defensa está tratando de llevar la información de una forma parcial, no es lo que dice la pericia".

Y remarcó: "Ellos afirman que no debían nada, ¡es obvio! ¡Si les estaban dando los planes fraudulentos de pago, para que saquen la plata de la empresa! Por eso es una defraudación al Estado, no es un tema de deuda. Pero además no nos pagaron y nos deben plata".

La AFIP les reclamará a López y De Sousa unos 10.000 millones de pesos, según los resultados del informe pericial entregado ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) para el período fiscal entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

La acusación formal es que los empresarios defraudaron a través del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional.