Causa Cuadernos: el juez Bonadio dio por corroborados los aportes de 31 arrepentidos

Para el magistrado, "sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas"

El juez federal Claudio Bonadio emitió este jueves una resolución en la que dio por corroborados los aportes realizados por los 31 arrepentidos de la causa de los cuadernos y afirmó que permitieron lograr un "significativo avance" en la investigación y en otras causas vinculadas.



"Podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas", aseguró el magistrado en un documento de 125 páginas, en el que valoró uno por uno los aportes de los arrepentidos, comenzando por el del ex chofer del ministerio de Planificación Federal del kirchnerismo, Oscar Centeno.



El magistrado también sostuvo en su texto que "corresponde tener por cumplidas las obligaciones contraídas por los imputados colaboradores, sin perjuicio que, llegado el momento, será el Tribunal de juicio que corresponda el que efectué una valoración final de los aportes y la prueba recolectada durante la investigación, en miras de otorgar el beneficio estipulado en la normativa citada, en caso de recaer una sentencia condenatoria".



La Ley del Arrepentido establece que una vez homologado el acuerdo por que pondrá a los imputados bajo ese régimen, el magistrado a cargo de la investigación tendrá un año para constatar la veracidad de la información aportada y que la eventual ejecución de un beneficio se diferirá al momento del dictado de la sentencia condenatoria por el tribunal de juicio.



En la resolución, Bonadio aseguró que "con la prueba recolectada al comienzo de la presente investigación" se puso establecer que un grupo de funcionarios del entonces del ministerio de Planificación kirchnerista, integrado entre otros por el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta, efectuaron cobranzas de coimas "a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".



Sobre Centeno, el juez recordó que reconoció la existencia de las anotaciones que dieron origen a la investigación de la denominada causa de los Cuadernos, "como así también las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los sucesos", descriptos en los textos cuyos originales nunca fueron incorporados al expediente.



También sostuvo que "una gran cantidad de las entregas de dinero que fueron señaladas por Centeno en sus anotaciones, fueron reconocidas por las personas que las realizaron o las ordenaron" y alistó los nombres de varios empresarios como Carlos Wagner, Juan Carlos De Goycoechea, Ángel Calcaterra y Benito Roggio.



"Sumado a ello, el entrecruzamiento telefónico realizado en el marco de la presente causa nos brinda un elemento más sobre la existencia de los encuentros llevados a cabo entre los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal transportados por Centeno y los citados empresarios que surgen de las anotaciones, toda vez que en dichos días -y en muchos casos también horarios– surgen comunicaciones entre las personas indicadas", sostuvo el juez.



Entre los 31 arrepentidos a los que se refirió Bonadio en su resolución se encuentran Centeno, los empresarios De Goycoechea, Calcaterra, Wagner, Roggio, Juan Chediak; los ex funcionarios José López, Claudio Uberti, Fabián Gutierrez y Juan Manuel Campillo; el financista Ernesto Clarens; y el contador Víctor Manzanares.