Lascurain, ex titular de la UIA, se jugó la última carta para evitar una condena en una causa por corrupción

El dirigente industrial corre el riesgo de ser condenado a cuatro años de prisión en la causa por la ruta de 7 kilómetros nunca construida en Río Turbio

"¿Cómo se imaginan que yo me iba a hacer de un dinero, habiendo presentado garantías, pagado impuestos?". Juan Carlos Lascurain, dueño de la empresa Fainser y ex presidente de la Unión Industrial Argentina -uno de los vicepresidentes hasta el 4 de junio pasado- terminaba un monólogo de más de 15 minutos.

Fueron sus últimas palabras ante el Tribunal que lo juzga por el cobro de 50 millones de pesos por una ruta de siete kilómetros que nunca se construyó en Rio Turbio. Entre noviembre y diciembre de 2015, su empresa Fainser recibió ese dinero en tres cheques, como adelanto de obra. Cambió el Gobierno, el camino no se hizo y llegó la denuncia penal.

"Esta situación y la de los cuadernos originó que ofreciera la renuncia y me pidieron que no lo hiciera y bueno, continué siendo vicepresidente hasta que se modificaron las autoridades", dijo sobre la UIA.

Lascurain corre riesgo de ser condenado a cuatro años y seis meses de prisión el próximo viernes. Esa es la pena pedida por la fiscal Fabiana León al Tribunal Oral Federal 7 y ese día se dará a conocer el veredicto.

Te puede interesar Ley de alquileres: el Congreso vuelve a tratarla con cuatro proyectos

El ex presidente de la Unión Industrial en el kirchnerismo quedó sentado en el banquillo de los acusados en este primer juicio por delitos cometidos en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio.

La causa central por defraudación fue la que derivó hace dos años en el desafuero y detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Los acusados siguen con atención este primer juicio porque, además, hay una posibilidad de ser juzgados por los mismos jueces, algo que se sabrá cuando se resuelva con conflicto de competencia entre este Tribunal y el Oral Federal 1.

Lascurain también está procesado en cuadernos. Estuvo detenido por ambos casos, después se le concedió el arresto domiciliario y finalmente fue excarcelado.

"En el período de mi presidencia hubo situaciones complejas, crisis energéticas, recordarán que nevó en Buenos Aires, las empresas debían adecuarse a sistemas de cortes. Eso traía dificultades, más en mi caso que representaba al sector Pyme. En el 2008, crisis del campo, tema absolutamente complejo, la UIA no se plegó a la crisis del campo. Nosotros abogábamos por el diálogo", afirmó.

Te puede interesar Fallo contra Telecom: deberá pagar $130.000 por no trasladar una línea telefónica

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero lo escucharon con paciencia en su intento por contextualizar lo ocurrido y hacer entender que él tenía una vasta trayectoria y que su empresa Fainser reunía las condiciones técnicas para construir un camino.

El juicio no fue en Comodoro Py 2002 y tal vez por eso tuvo bajo perfil: por avatares edilicios y de espacio, este Tribunal está instalado en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550 y el debate se hizo en la histórica sala de la planta baja, donde se realizó el histórico juicio a las Juntas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

"También me tocó la decisión del gobierno de la República bolivariana de Venezuela de confiscar algunas empresas argentinas. Y eso en el caso de quien ejercía la presidencia de la UIA trajo bastantes inconvenientes en la relación con el Embajador en Venezuela y nuestro representante argentino en Venezuela".

Y rememoró una condecoración del rey Juan Carlos el 26 de febrero de 2009 con la orden de Isabel La Católica. A partir de su actividad en la UIA forjó una "relación estrecha con el País Vasco y sus organismos tecnológicos".

Te puede interesar Ordenan reincorporar en el Estado a la hija de Ricardo Jaime, investigada por corrupción

Tras el repaso de su rol frente a la UIA llegó el turno de Fainser.

"No es solamente una fábrica de calderas; es una empresa de tecnología e ingeniería. Los que estamos, los trabajadores y en el caso mío que me toca la conducción, estamos orgullosos de algunas cuestiones que para ustedes pueden ser llamativas pero se han dado".

Por ejemplo citó a una empresa inglesa que le encargó directamente la construcción de un contenedor de cobalto "que en la actualidad sigue haciendo seis viajes de iday vuelta por Europa". O el contrato con una empresa china, "la más grande que hay en China de fabricación de calderas".

En la Central de Atucha, Fainser fue responsable "de un equipo de inyección de boro que permite inyectar borocuando hay un accidente nuclear al núcleo del reactor para enfriarlo. Lo hemos hecho, nos dieron la responsabilidad"

"Había antecedentes que me habilitaban y eran de mayor organización que hacer sietekilómetros de una ruta" cuya obra finalmente no se inició según él por falta de fondos, algo que dijo no era de su responsabilidad.

Además de Lascurain el viernes se conocerá el veredicto para el ex interventor de YCRT e intendente de Rio Turbio al ser detenido, Atanasio Pérez Osuna, el ex coordinador general Miguel Angel Larregina, el ex asesor Juan Vargas y el diputado provincial Horacio Mazu, por entonces mandatario comunal.

Todos están procesados por supuesto peculado a raíz del desvío de esos fondos públicos de YCRT y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos.