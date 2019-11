Un fallo judicial reafirma que los bancos no pueden retener dinero de la Asignación Universal por Hijo

El caso surgió después que una entidad le había retenido a una mujer el beneficio de sus hijos por una deuda que ella tenía de una tarjeta de crédito

Un fallo ordenó a un banco devolverle a una mujer los fondos que le había retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por una deuda que ella tenía con una tarjeta de crédito.

La mujer -que presentó un recurso de amparo- es madre de cuatro hijos. Ni ella ni su pareja tienen un empleo regular. Cuentan con el beneficio de la AUH, que es un paliativo a situaciones de pobreza o precariedad laboral de las familias.

"El Banco Patagonia retuvo los montos correspondientes a esa asignación, aludiendo que tenía deudas por otros conceptos en la misma entidad bancaria, relacionadas con una tarjeta de crédito", explica el sitio web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro,

Te puede interesar Martilleros e inmobiliarias también van a la Justicia: denuncian que el negocio de Remax Argentina es totalmente ilegal

"Lo que le habían retenido el banco eran dos pagos alrededor de 9.000 pesos cada uno", detalla Marcela Pájaro, jueza de familia de la ciudad de Bariloche, quien hizo lugar al amparo.

"Ella no cobraba en el banco Patagonia la Asignación Universal, pero Anses inconsultamente toma la decisión de cambiarla de banco. Cosa que no está mal, porque Anses puede decidir con qué banco trabaja", sigue la jueza. "Cuando Anses la manda a cobrar al Patagonia, se ve que ella tenía una deuda con ese mismo banco. Ahí es cuando se superponen las cosas. Evidentemente, ella ha tenido una tarjeta de crédito", dijo la jueza a Clarín.

La resolución judicial ordenó "la devolución inmediata de los fondos" a la mujer que presentó el amparo, disposición que ya fue cumplida por el banco. "La entidad crediticia informó de la restitución de los montos retenidos", indica el comunicado del Poder Judicial rionegrino.

Te puede interesar El peronismo pierde fuerza en el nuevo Congreso, que será un test para la unidad albertista

Según consta en la sentencia, "el banco obró contra la ley". Remite al artículo 23 de la ley 24.714, que dispone que las asignaciones familiares son inembargables, no constituyen remuneración, ni están sujetas a gravámenes.

"Esto es totalmente inembargable, al igual que las Asignaciones por Hijo, porque son rubros que el Estado dispone para los chicos, no para los adultos. Esta plata la cobran los padres -obviamente, porque los niños no pueden manejar dinero- pero ese dinero no se destina a los padres. Es para los chicos", remarca la jueza.

"No hay ninguna posibilidad de embargar ni un centavo de esto. Esto los bancos ya lo saben. Porque hay decretos que dicen que las asignaciones familiares tienen la protección de la inembargabilidad", continúa.

¿Se trata de un fallo inédito? "Yo busqué si había algún antecedente. La verdad que no encontré nada, pero no quiere decir que no lo haya, porque hay algunas cosas que no se publican", responde Pájaro.

Ante la consulta de si esto marca un antecedente y si a partir de ahora ningún banco va a poder embargar una AUH, la jueza comenta que "un fallo de primera instancia como el mío no es un fallo que alcance a todos los bancos del país". Sin embargo, señala que "es un antecedente que se puede invocar, para eso tendría que haber otro tipo de resolución, y particularmente me parece que lo interesante aquí sería que el Banco Central y la Anses en paralelo tomen algún tipo de decisión de controlar qué hacen los bancos".