La Justicia de Nicaragua pidió la captura internacional de Juan Darthés por la acusación de violación de Thelma Fardin

El actor argentino se encuentra en Brasil pero el juez del caso quiere que lo trasladen a Nicaragua para ser juzgado donde ocurrieron los hechos

La justicia nicaragüense pidió a la Policía Internacional (Interpol) la detención inmediata en Brasil del actor argentino-brasileño Juan Rafael Pacífico Dabul -más conocido como Juan Darthes- para que responda en Nicaragua por la acusación por violación agravada que le hizo la Fiscalía nicaragüense, tras la denuncia que interpuso en su contra la actriz argentina Thelma Fardin en diciembre de 2018.



Para girar la orden de captura, el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Celso Urbina, se amparó en el Código Procesal Penal de Nicaragua, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño.



"Se ordena girar orden de detención y captura internacional en contra de Darthés (...) para efectos de que una vez detenido sea puesto a la orden de esta autoridad judicial para la realización de la correspondiente audiencia", indicó el juez Urbina en el documento.



De esta manera Darthés ya se encuentra circulado por la Interpol y podría ser detenido en cualquier momento en Brasil, donde vive junto a su familia. Fuentes allegadas al caso señalaron que si se hace imposible que Darthés llegue a Nicaragua para ser procesado -ya que no hay acuerdos de extradición entre Brasil y Nicaragua- la justicia nicaragüense podría pedir a la brasileña que se encargue del caso un juez en Brasil.



El 16 de octubre pasado, la codirectora de Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense, Sandra Dinarte, había presentado la acusación formal contra el actor por considerarlo "autor directo" del delito de violación, que consideró "agravada" porque "había un vínculo de confianza y porque producto de la violación ella tiene una afectación psicológica grave".



Sabrina Cartabia, abogada querellante de Fardin en Argentina, señaló en una conferencia de prensa junto a la actriz los pasos a seguir tras la acusación: "En el caso de que Brasil no extradite, que ya sabemos que va a suceder, por un principio constitucional, tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción", había dicho.



Cuatro peritos forenses, dos nicaragüenses y dos argentinos, que declararán en un posible juicio, coinciden en que el testimonio de Thelma Fardin es "creíble" y mencionaron la existencia de un "trauma psíquico" por lo vivido y "un cuadro sintomático de miedo, amenaza interna, tristeza, vivencia de vacío y ansiedad".



La denuncia de la actriz de 26 años fue presentada en la Fiscalía nicaragüense el 4 de diciembre de 2018 y la hizo pública días después a través de un video y una conferencia de prensa en la sala del Multiteatro, junto al colectivo Actrices Argentinas, que la respaldó.



La actriz señaló que fue violada por Darthés en 2009, cuando ella tenía 16 años de edad, él 45 y ambos formaban parte del elenco de la serie de televisión Patito Feo con la que se encontraban de gira por Nicaragua.



El día de los hechos, los actores de Patito feo estuvieron en un centro comercial y luego llegaron al hotel Holiday Inn donde se hospedaban, cuando Fardin descubrió que la tarjeta magnética para ingresar a su habitación estaba dañada. Darthés la habría invitado a que fuera a su habitación para llamar a la recepción y le trajesen otra.



Pero, de acuerdo a la denuncia, dentro del cuarto Darthés la empujó a la cama, le corrió el short que vestía, le practicó sexo oral y luego la penetró. En ese momento, un empleado del hotel llegó con la nueva llave magnética y la joven actriz aprovechó la distracción para escaparse.