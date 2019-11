¿Puede Diego Maradona desheredar legalmente a sus hijas y donar toda su fortuna?

El DT de Gimnasia volvió a protagonizar un enfrentamiento familiar, esta vez con Giannina, tras lo cual dijo que no le dejará nada a ninguno de sus hijos

Diego Maradona empezó esta semana envuelto en una nueva polémica familiar, en esta oportunidad con su hija Giannina, quien agitó los fantasmas sobre su salud y sostuvo que su padre está "muy alejado de la realidad".

Como respuesta, el astro futbolístico publicó en su cuenta de Instagram un video en el que desmintió los rumores y comunicó una decisión terminante: dejó a todos sin herencia y prometió donar todos sus bienes antes de morir.

En el final del video, el actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, les advierte: "Les digo a todos que no les voy a dejar nada, que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar".



Frente a estos dichos, surgen las dudas si es realmente posible, desde el punto de vista legal, desheredar a los hijos en la Argentina.

La especialista en derecho de familia Mariana Gallego señaló que no es posible donar todos los bienes. En Argentina, a partir de la reforma parcial de 2015 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo único que se modificó fue el marco de disponibilidad. "Antes vos podías donar o disponer respecto de terceros por un quinto de tu herencia y con la reforma pasó a un tercio", dijo la abogada.



También habló sobre "legitimidad de los herederos forzosos", que es lo que garantiza que el cónyuge (matrimonio legal) y los hijos reciban una herencia por obligación.



"Dalma y Gianinna son herederas por ser hijas, por lo tanto nunca se van a poder quedar en cero. Nunca Maradona va a poder donar todo", agregó Gallego.



En definitiva, el exjugador no podrá cumplir con lo que dijo en el video y al menos que "gaste todo en vida", como dijo la abogada, y no deje bienes, solo podrá donar el tercio de su fortuna.