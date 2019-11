Cristóbal López denunció que recibió "aprietes" de Macri para vender C5N e ir contra Cristina Kirchner

El empresario apuntó que fueron con el objetivo de adquirir el canal C5N y así encarcelar a Cristina Kirchner en su declaración con la jueza Servini

Cristóbal López realizó una nueva declaración testimonial ante la jueza María Servini, en la que narró un encuentro con el Presidente, Mauricio Macri, en octubre de 2015 donde este le realizó dos pedidos.

Según las palabras de López, Macri le habría pedido la adquisición del canal C5N "para meter presa a Cristina". En su segunda demanda, supuestamente habló con él sobre un plan del Estado para quebrar al Grupo Indalo.

El imputado describió aprietes de parte de operadores judiciales y describió cómo se orquestó su detención a través de una "declaración de guerra" del macrismo. "Macri nos tiró el Estado encima", acusó el detenido.

"Me dice que él necesitaba el canal para ir por Cristina, le digo: ‘¿Qué es ir por Cristina?’ y me dice hay que meterla presa, a lo que yo le contesto: ‘No cuentes conmigo’. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo", relató en la declaración.

Te puede interesar La agenda del Congreso que viene: qué leyes quiere sacar Macri y qué pretende Alberto Fernández

López hizo referencia a un diálogo que habría tenido el 25 de octubre de 2015 a las 11:00 horas. El mismo habría sido en el hogar de su padre, Franco Macri, en Barrio Parque. López declaró que se quedó muy nervioso ante la naturalidad con la que el líder de Juntos por el Cambio mantuvo el diálogo.

Según sus palabras, se trató de "una declaración de guerra". "Ninguno de nosotros entendía el mensaje, porque no sabíamos qué guerra. A los pocos días llegó al denuncia de Alconada Mon", recordó el empresario.

Además, contó que le llegaron varias versiones desde distintas fuentes que estaban buscando encarcelarlo.

Al final de su declaración, aseguró enterarse de que Mario Quintana, exvicejefe de gabinete, se expresó sobre él y dijo: "Para nosotros lo mejor es que quiebre y poder exhibirlos en la Plaza de Mayo".