Marcelo Tinelli le envió una carta documento a Alfio Basile por haber criticado su inserción en la política

Todo surgió cuando el conductor se reunión con Alberto Fernández como parte del encuentro multisectorial para delinear un plan de lucha contra el hambre

El conductor Marcelo Tinelli le envió una carta documento a Alfio Basile, luego de que el técnico lo acusara de ladrón a través de un mensaje de texto que le envió a Any Ventura y que el conductor de Benditaa, Beto Casella, leyera al aire.

Todo comenzó la semana pasada, cuando el conductor de ShowMatch se unió a Alberto Fernández en el área de acción social y, junto a otros referentes, se integró a un equipo que asumirá el 10 de diciembre próximo.

Entre todos los que hablaron sobre esta iniciativa estaba el Coco Basile, quien le hizo llegar un mensaje a la panelista de Bendita TV: "Me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli. Lo único que quiere es seguir robando y ustedes, con Beto, a la cabeza le dan manija a este botón. Si querés, decí que lo dije yo: para terminar con el hambre hay que dejar de afanar".



Unos días después, Tinelli le dirigió una carta documentoa Basile: "El objeto de la presente es intimarlo a que ratifique o rectifique los términos del mensaje de WhastApp que habría remitido a la señora Any Ventura durante Bendita Tv, difundido públicamente por su conductor Beto Casella".





El conductor considera que dichas expresiones son un "ataque al prestigio, buen nombre y honor... Motivo por el cual formulo expresa reserva de derechos del querellarlo penalmente por calumnias e injurias y además demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios proferidos", agregó.



"Para el supuesto que recapacite y decida retractarse de sus expresiones, la misma debe ser hecha, como mínimo por cualquier medio de difusión y similar alcance público", concluyó.



A lo que Basile respondió "a los efectos de rechazar la carta documento". En este sentido, señaló: "No solo desconozco la representación que invoca, sino que el contenido de las manifestaciones que califica de injuriosas y calumniosas no revisten la entidad de tales, amén de no haber sido el autor de la propalación de dichas frases".



"Es el propio contenido de su misiva el que da cuenta de una supuesta expresión dentro de un ámbito privado y a través de un medio acotado a los interlocutores en cuestión (mensaje), relacionado con un asunto de interés público como lo es la lucha contra el hambre y las iniciativas adoptadas por los gobiernos como parte de sus políticas pública", manifestó.



Las circunstancias mencionadas "excluyen la mentida conducta delictiva que pretende atribuirme erróneamente más allá de que jamás he tenido la intención de desprestigiar, ni injuriar ni calumniar a nadie y así he obrado a lo largo de mi vida", aseveró.