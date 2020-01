"Me plantaron la plata", dijo el exfuncionario que ocupaba la oficina en la que se hallaron u$s10.000

Rodrigo Sbarra negó estar vinculado con el dinero y aseguró que fue "plantado", aunque prefirió no apuntar a nadie. Qué más argumentó

Rodrigo Sbarra trabajó hasta el 9 de diciembre en la oficina 504 del edificio conocido como "exAerolíneas", que está anexado al Palacio de Hacienda y cuya entrada se ubica en Paseo Colón al 200. El actual Ministerio de Desarrollo Productivo denunció en la Justicia que en ese despacho, el 504, encontró en la gaveta de un escritorio un sobre con 10.000 dólares, con anotaciones que incluyen el nombre de una empresa y documentación, fechada antes del 9 de diciembre de 2019. El origen del dinero es investigado ahora por la Justicia.

Ante una consulta del diario La Nación, Sbarra negó estar vinculado con el dinero y aseguró que fue "plantado", aunque prefirió no apuntar a nadie. "Ese sobre claramente está plantado y que aparezca a 45 días de mi salida me llama poderosamente la atención", dijo.

A los nuevos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo les resultó llamativo el acceso restringido que tenía esa oficina. Entrar requería sobrepasar una puerta con huella dactilar -algo que es habitual en los edificios públicos-, pero, además, había una cerradura que podía abrirse solo desde adentro.

"Esa oficina no es un búnker, sino que tiene control biométrico, como cualquier oficina pública", negó Sbarra.

"Si me notifica la Justicia voy a negar absolutamente que exista un sobre que me haya pertenecido a mí. Es algo absolutamente traído de los pelos", se atajó Sbarra. Y agregó: "No se menciona quién ocupa actualmente esta oficina, que es una funcionaria del [ministro de Desarrollo Productivo, Matías] Kulfas. Estoy muy angustiado y esto es increíble".

El despacho donde fue hallado el sobre de madera con 10.000 dólares está en el quinto piso del megaedificio que está conectado con el Palacio de Hacienda y que tiene ingreso por Paseo Colón al 200, el "ex Aerolíneas".

Sus ingresos

De acuerdo a sus declaraciones juradas, Sbarra ingresó a la gestión de Macri con un patrimonio de $1.169.574. Tenía acciones en la empresa Arquigreen SA, por $150.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en Capital Federal. En 2019, en su declaración jurada de baja de la función pública, declaró bienes por $30 millones, que incluyeron dos terrenos en la localidad de Navarro, un MiniCooper modelo 2018 y dos cajas de ahorro en dólares por el equivalente a más de $13 millones. "Está todo debidamente justificado en las declaraciones juradas", dijo Sbarra cuando el citado matutino le preguntó por su incremento patrimonial.

Sbarra publicó en su perfil de Linkedin que en la actualidad trabaja como "asesor en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", aunque en la Ciudad negaron que esté nombrado en la administración porteña. Hernán Coego, quien fue director de asuntos jurídicos en su subsecretaría en Producción, hoy está nombrado director en el Ministerio de Cultura de la Ciudad. En esa cartera rechazaron que Sbarra trabaje allí.

Los empleados del Ministerio de Desarrollo Productivo denunciaron que en el despacho que ocupaba Sbarra encontraron un sobre con u$s10.000 dólares y anotaciones manuscritas, y que el sobre fue hallado junto con otra documentación y con un papel con fechas y montos en el que se menciona una empresa.