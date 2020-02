Investigan un "perjuicio probable" en Aerolíneas por casi u$s10 millones en la anterior gestión

Sería a través de un acuerdo del año pasado por la venta de millas de viajeros al banco Galicia que "no eran facturadas" por la línea aérea

El vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Gustavo Lipovich, reveló este miércoles que investigan con una auditoría interna si la gestión del gobierno de Cambiemos en la empresa generó "un perjuicio probable" a la compañía de maś de 9 millones de dólares a través de un acuerdo por la venta de millas de viajeros al banco Galicia que "no eran facturadas" por la línea aérea.



Lipovich confirmó también que cuando tengan todos los datos recabados por la auditoría se va a "dar traslado a los organismos públicos de control para que analicen las acciones a seguir" ante la justicia.



"Revisando todo lo que teníamos en Aerolíneas tras el cambio de gestión, nos encontramos con que había un contrato con el Banco Galicia, con características que nos llamaron mucho la atención, lo que motivó una auditoría interna de la gestión realizada por el anterior gerente, Máximo Amadeo, durante la gestión de Luis Malvido y de Guillermo Dietrich", explicó el funcionario.



Allí, destalló, "descubrimos que en abril del 2019 se había acordado con el banco Galicia un convenio, que entraba en vigencia en agosto, mediante el cual Aerolíneas le vendía millas al banco para que éste las utilizase en su programa Quiero".



El funcionario agregó que al analizar el acuerdo vieron que "Aerolíneas, justo antes del inicio del acuerdo, bajó el precio de venta de las millas un 30%, pero, además, el banco por su cuenta implementó una promoción de 2 x 1, para sus usuarios Quiero y de 3 x 1 para sus empleados pero esas millas extras otorgadas por el banco, no eran facturadas por Aerolíneas".



"Esto significaba que Aerolíneas cobraba por una milla, incluso con el 30% de descuento, pero en realidad entregaba dos o tres, según el caso, con lo cual estaba cobrando un tercio del valor de la milla", resaltó.



Lipovich detalló que "si tenemos en cuenta que los usuarios de millas utilizan en promedio el 77% de las millas acumuladas, esto significa un perjuicio probable para la empresa, si se registra este promedio, de 9,6 millones de dólares".



En ese sentido, indicó que se entregó al banco "unos 2.397 millones de unidades de millas, mientras que lo que pagó la entidad fueron 1.132 millones de unidades y ese excedente no fue facturado por Aerolíneas".



"Pero también descubrimos que teniendo en cuenta que en agosto hubo una devaluación, se le facturaba al banco con fechas cortas, para evitar que el Galicia tuviese que abonar el ajuste y esa facturación la realizaba una empleada que había ingresado a la empresa en el 2019, después de haber sido empleada del Banco Galicia durante 20 años", puntualizó.



Lipovich afirmó finalmente que "estamos en estos momentos investigando si esta persona actuó por su cuenta o con el aval de las autoridades, así como también recabando toda la información por medio de nuestro sistema de auditoría, para luego dar traslado a los organismos públicos de control para que analicen las acciones a seguir".