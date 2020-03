ANSES dio a conocer el cronograma de preinscripción para el cobro del bono de $10.000: estas son las fechas

El Ingreso Familiar de Emergencia contempla el pago de $10.000 dispuesto para monotributistas, empleados no registrados y empleadas domesticas

La Adminsitración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma para que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puedan comenzar a pre-inscribirse de acuerdo con sus números de DNI a partir del próximo viernes 27 de marzo.

Las personas cuyo DNI termine en los números 0 y 1 tendrán que ingresar el viernes 27 en la página Web de la ANSES para llenar un aplicativo de pre-inscripción, que les requerirá datos mínimos para iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario.

Los documentos de identidad terminados en 2 y 3 deberán hacerlo el sábado 28; los finalizados en 4 y 5 el domingo 29; los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 y, finalmente, los DNI cuyos últimos números sean el 8 y el 9 tendrán que llenar el aplicativo en la Web el martes 31.

La entidad pide a los interesados en concretar la pre-inscripción para cobrar este beneficio que respeten estrictamente las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la página Web del organismo que haga más lento o impida su correcto funcionamiento.

Después de concretada esta pre-inscripción en los días y fechas detallados, se llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, se les solicitará toda una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias.

Además, Anses aclara que es muy importante que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abstengan de realizar esta pre-inscripción ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los 10.000 pesos en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses.

Para quién es el IFE

El Ingreso Familiar de Emergencia contempla el pago de $10.000 dispuesto para monotributistas, empleados no registrados y empleadas domesticas.



El bono extraordinario, según explicó el organismo, será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y tengan entre 18 y 65 años de edad.



A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.



Aún así, el IFE será compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.



Para las familias que cobran estas asignaciones no será necesario ningún trámite, ya que el dinero se acreditará automáticamente en las cuentas que ya poseen, pero los no registrados deberán inscribirse en una aplicación que estará disponible en los próximos días.



El trámite es completamente digital y no es necesario concurrir a ninguna oficina, sino completar un formulario en la web de la Anses con los datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro.



Quienes vivan en zonas más alejadas de los centro urbanos o estén en situación de mayor informalidad se dispondrán mecanismos alternativos, como el cobro por correo, por ejemplo.