Efecto coronavirus: en qué provincia los detenidos por incumplir el aislamiento deben trabajar gratis

Más de 6.100 personas fueron detenidas hasta este jueves por las fuerzas federales de seguridad en todo el país por incumplir el aislamiento

Los detenidos en la provincia de Mendoza por incumplir el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional y que no tengan antecedentes penales tendrán que realizar trabajos gratuitos en hospitales, comisarías o municipios, según lo resolvió la Justicia provincial.



Según explicó el Procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé, "en los casos en que los imputados por violar la cuarentena no aparezcan como acusados de algo doloso o buscados, trabajarán gratis para el Estado".



Para el resto, como aquellos que tengan antecedentes, "habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años de prisión".



"Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales", explicó el jefe de fiscales.



Según Gullé, "el 90 por ciento de los ya 1.355 detenidos hasta este mediodía, son gente joven de 18 a 30 años, en plena edad laboral, que si se los condena, peligra la posibilidad de trabajar".



"Hasta pueden echarlos de sus trabajos si se los condena, así que no queremos generar antecedentes y perjuicios", explicó.

Te puede interesar Alerta laboral: qué sucede si una empresa despide a un trabajador durante la cuarentena

Los números a nivel nacional

Más de 6.100 personas fueron detenidas hasta este jueves por las fuerzas federales de seguridad en todo el país por incumplir el aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus decretado el pasado viernes por el gobierno nacional, casi el doble del acumulado hasta ayer.



En tanto, las fuerzas policiales de 18 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informaron que más de 24.600 personas ya fueron detenidas, demoradas o notificadas desde que comenzó a regir la medida.



Según los últimos datos aportados por voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación, en lo que va del aislamiento fueron detenidas 6.191 personas y demoradas otras 201.913, al tiempo que se controlaron 206.716 vehículos y se secuestraron 938.



Respecto de las personas demoradas durante los controles implementados por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria en distintos puntos del país, las mismas fueron emplazadas a regresar a sus hogares; en tanto que las detenidas quedaron a disposición del Poder Judicial.



Hasta el día anterior, la cartera que conduce Sabina Frederic había informado que la cantidad de detenidos alcanzaba las 3.200 personas.