Concubinato en Argentina: constancia, derechos y obligaciones

El concubinato es la unión afectiva entre dos personas que no se casan pero conviven y comparten un proyecto de vida en común durante un mínimo de 2 años

En Argentina, el concubinato tiene determinados derechos y obligaciones.

¿Qué es la unión convivencial?



Es la unión afectiva entre dos personas que no se casan pero conviven y comparten un proyecto de vida en común durante un mínimo de 2 años.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 509.



¿Tenemos que convivir por un tiempo para que la unión sea reconocida?



Si, tenés que tener un mínimo de 2 años de convivencia para que sea una unión convivencial.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 510.



¿Qué requisitos tiene que reunir nuestra pareja para ser una unión convivencial?



Para que tu pareja sea considerada una unión convivencial tiene que reunir algunos requisitos:

Tienen que ser mayores de edad.

De igual o distinto sexo.

No ser parientes.

No estar casados ni tener registrada otra unión convivencial al mismo tiempo.

al mismo tiempo. La relación tiene que ser pública, notoria, estable y permanente.

Tiene que tener una duración mínima de 2 años de convivencia.

Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 509 y 510.



¿Tenemos que registrar nuestra unión convivencial?



No es necesario que registren la unión convivencial. La registración es solo para probar que la unión convivencial existe, aunque también puede probarse por cualquier otro medio de prueba, como por ejemplo, testigos.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 510 y 511.



¿Dónde podemos registrar nuestra unión convivencial?



La unión convivencial pueden inscribirla en el Registro de las Personas que les corresponde de acuerdo al domicilio. Ahí también inscriben la finalización de la unión y los pactos que hayan celebrado como pareja.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 511.

Concubinos: cuáles son los derechos y obligaciones





Si mi pareja no quiere registrar nuestra unión ¿puedo registrarla yo?



No, la registración de la unión convivencial debe ser solicitada por los 2 integrantes de la pareja.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 511



¿Podemos registrar nuestra unión convivencial si somos del mismo sexo?



Si, la ley no diferencia entre parejas de igual o distinto sexo.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art.509.



¿Para qué sirve que inscribamos en el Registro la unión convivencial?



La inscripción en el Registro sirve para:

Probar la existencia de la unión, aunque también puede probarse por otros medios, como por ejemplo, testigos.

Proteger la vivienda familiar porque ninguno de los 2 va a poder venderla o hipotecarla sin la firma del otro.

Código Civil y Comercial de la Nación, Arts. 512 al 517.



¿Qué es un pacto de convivencia?



El pacto de convivencia es un acuerdo entre vos y tu pareja en el que se determinan los derechos y obligaciones que tienen sobre los bienes y el hogar que comparten.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 513.



¿Qué podemos establecer en un pacto de convivencia?



En el pacto de convivencia pueden establecer:

La manera en que van a contribuir a los gastos del hogar durante la vida en común.

En caso de ruptura, quién se va a quedar con el hogar que comparten y cómo se van a dividir los bienes que compren entre los 2.

La división de los bienes obtenidos.

Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 514.



¿Cómo se hace el pacto de convivencia?



El pacto de convivencia se hace por escrito. No son válidas las cláusulas que afectan la igualdad o perjudican los derechos de alguno de los convivientes.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 514.



¿Es obligatorio firmar un pacto de convivencia?



No. Si no firman un pacto de convivencia, cada integrante de la unión convivencial administra y dispone de sus propios bienes.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 513.



¿Cuándo termina la unión convivencial?



La unión convivencial termina, por ejemplo:

Si se casan.

Si vos o tu pareja se casa con otra persona.

Si vos o tu pareja inician una nueva unión convivencial con otra persona.

Si deciden de común acuerdo terminar con la relación.

Si cualquiera de los 2 decide terminar con la pareja.

Si dejan de vivir juntos, salvo que sea por motivos laborales o por otras causas siempre que permanezca la voluntad de estar juntos.

Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 523.



¿Qué obligaciones tenemos entre convivientes?



Durante la convivencia tienen las siguientes obligaciones:

Asistirse mientras dura la convivencia.

Colaborar con los gastos del hogar.

Responder por las deudas que la pareja toma para pagar las necesidades del hogar y la educación de los hijos.

Cuando la unión fue inscripta en el Registro, ninguno de los 2 puede disponer de la vivienda familiar y los muebles sin la aprobación del otro.

Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 518 a 522.



Si la casa en la que convivimos es de mi pareja ¿la puede vender?



Si la unión convivencial está inscripta en el Registro tu pareja no la puede vender si vos no estás de acuerdo, salvo que un juez autorice la venta.



Código Civil y Comercial de la Nación Art. 522.



Si vivo en unión convivencial y nos separamos ¿puedo pedir una compensación económica?



Para que te corresponda una compensación económica tenés que probar que sufriste un desequilibrio económico causado por el fin de la unión convivencial.



Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 524.