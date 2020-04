Tinelli vs. Clarín: hay nuevas sospechas sobre el contenido de la valija del conductor televisivo

Dicho equipaje fue directamente desde el aeropuerto de Esquel a la lujosa residencia que el dirigente deportivo tiene en esa localidad de Chubut

La investigación iniciada tras la llegada a Esquel de una valija destinada a Marcelo Tinelli, que fue transportada en un vuelo privado en plena cuarentena nacional por el coronavirus, continúa su rumbo.



Se dice que dicho equipaje, que fue directamente desde el aeropuerto de Esquel a la lujosa residencia que el conductor y dirigente deportivo tiene en un campo cercano al casco céntrico de la ciudad más importante de la cordillera de Chubut, en verdad no contenía medicamentos.

"La valija no llevaba medicamentos. Había ropa (camperas y pulóveres) y chocolate. Solo eso. Ningún elemento peligroso para un viaje", le dijo a Clarín una fuente vinculada a la seguridad nacional. Por eso fue autorizada sin problemas en Aeroparque.

"La verdad de todo esto está en los escáneres", agregó. Motivo por el cual, el único registro de qué llevaba en su interior es su paso por los equipos de rayos.

Todo comenzó el viernes, cuando un avión privado que arribó sin pasajeros al aeropuerto de la cuidad chubutense de Esquel transportó solo una valija para el conductor de televisión.

Lo controversial del caso es que el avión privado, una aeronave de la empresa Buenos Aires Fly, con la identificación LV-BAW procedente del Aeropuerto Jorge Newbery aterrizó en el aeropuerto cordillerano como "vuelo humanitario" autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).



Supuestamente, la valija contenía "medicamentos". De acuerdo al matutino la información que recibió el jefe del Aeropuerto esquelense fue que portaba "reactivos para la realización de testeos por la pandemia". Lo que llamó la atención del encargado de la estación aérea fue que la valija fue entregada por el copiloto de la aeronave a una persona de similares características de la que fue a buscar a Tinelli el día que llegó. Y que arribó en la misma camioneta, una RAM patente PNE 257, color azul.



Como consecuencia de ello, el jefe del aeropuerto Luis Alberto Cavero realizó la denuncia correspondiente a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria(PSA), la que la derivó al juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo que actuó en la primera parte de la investigación del caso Maldonado hasta que fuera desplazado. Como ocurrió desde que asumió sus funciones en Esquel, Otranto no responde a las requisitorias de la prensa.



Según la denuncia, el vuelo de mención, autorizado por ANAC y declarado en plan de vuelo como "Vuelo Humanitario por transportar una valija con medicamentos" llegó al aeropuerto de Esquel y el copiloto de la aeronave la entregó a un particular de nombre Juan Sebastián Burguburu, el cual se retiró en un vehículo particular marca RAM, dominio PNE 257 de color azul. Dicha camioneta tenía características similares a la utilizada por el chofer de Marcelo Tinelli.

Este martes se supo además, que el jefe del aeropuerto llamó al jefe de infectología de Esquel en el momento en que llegó la valija. No lo atendió. Pero le devolvió la llamada un rato después. Cavero le dijo que había llegado un vuelo "humanitario" con medicamentos. Y si los había pedido y los esperaba. La respuesta fue un "no, acá no esperábamos nada al menos hoy. Tenemos pedidos pero que no iban a llegar hoy (por el viernes)."



La valija nunca fue abierta. Y fue llevada directamente a la mansión de Tinelli quien dijo que "Clarín miente" y que en la valija había "medicamentos" para su hija Candelaria y para él. No reveló los nombres de los medicamentos que llegaron desde Buenos Aires ni tampoco debido a qué afección los necesitan. "Es una cuestión privada", dijo.