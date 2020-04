En medio de la feria fiscal, la AFIP avanza con la investigación de las cuentas en el exterior no declaradas

Desde el organismo resolvieron la notificación a los titulares de las 950 cuentas en el exterior que no fueron declaradas en el país cuando debían serlo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) convalidó la prórroga de la feria fiscal hasta el 10 de mayo próximo, y al extender la feria fiscal no podrán hacerse determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de fiscalización, precisó la dependencia oficial.

Sin embargo, desde el organismo resolvieron la notificación a los titulares de las 950 cuentas en el exterior que no fueron declaradas en la Argentina cuando debían serlo.



La decisión se tomó en el marco de la investigación interna en AFIP que tiene su correlación en una causa judicial en la fiscalía de Federico Delgado.



Se calcula que las 950 cuentas aludidas suman un tota de u$s2.600 millones que deberían haber sido declarados ante la AFIP durante la gestión del Gobierno anterior.



Tanto Alberto Abad como Marcelo Costa y Néstor Sosa se encuentran implicados en la causa judicial que investiga el fiscal Delgado debido a que se presume la complicidad de los funcionarios con los titulares de las cuentas que no fueron declaradas.



Con ese "arreglo", las cuentas habrían sido escondidas por Abad y sus funcionarios, quienes habrían decidido "encubrir arbitrariamente a los titulares" para que no hicieran el blanqueo de capitales propuesto por la gestión anterior de Gobierno, detallaron las fuentes vinculadas a la causa.



Las identidades de los titulares de las cuentas están amparadas por el secreto fiscal, pero la AFIP debería poder recabar la información y hacer el cruce de datos para descartar a quienes particuparon del blanqueo de capitales en este último tiempo.

Con la cuarentena, la AFIP fue decretando sucesivas ferias fiscales. Durante ese período no corren los plazos procesales para que los contribuyentes respondan a los requerimientos del ente. La última prórroga de esta feria fiscal se anunció el martes pasado. Sin embargo, la AFIP decidió a través de la resolución 4703 levantar parcialmente al feria para poder avanzar con esta investigación, y volvió a enviar notificaciones a los contribuyentes incluidos en la lista provista por la OCDE para que hagan su descargo sobre las cuentas no declaradas.