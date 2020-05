Abogados independientes marchan a Tribunales para pedir que se declare a la Justicia como servicio esencial

La manifestación hacia el Palacio de Justicia tendrá lugar el próximo 18 de mayo a las 12 horas y entregarán una petición. Qué argumentan

Abogados independientes se movilizarán el lunes 18 de mayo a las 12 hs a Talcahuano 550, para reclamar en la puerta misma del Palacio de Justicia, que "el único de los tres poderes en los que se basa la República que aún no funciona vuelva a hacerlo".

"Varias son las razones para hacer este reclamo y poner en colisión las medidas de aislamiento social, con el derecho Constitucional a peticionar ante las autoridades.La primera de ellas es que no hay República sin división de poderes, y la Justicia es uno de ellos, en consecuencia, "es un servicio mucho más esencial que la mayoría de los que hoy funcionan, sin desmerecer el trabajo de nadie", indicó la agrupación Encuentro de Abogados Independientes, a cargo de Juan Pablo Godoy Vélez.

Luego señaló que es un servicio "tan esencial es, que prácticamente no existe un ciudadano que no transite alguno o varios de sus fueros a lo largo de su vida. Es más, hoy aquellos empleados que perdieron sus trabajos, pese a la prohibición de despidos necesitan con urgencia recurrir a la Justicia, lo mismo sucede con las cuotas alimentarias incumplidas, con aquellas empresas que ven en un concurso preventivo la única posibilidad de no cerrar sus puertas, o con aquella persona que necesita plantear un amparo de salud y no le habilitan la feria".

Te puede interesar Esta exitosa marca de ropa de la familia Awada no puede pagar sueldos y pide ayuda estatal

"Y además de los justiciables, estamos todos aquellos que trabajamos para que se haga Justicia, abogados, peritos, etc. que hemos tenido únicamente 28 días hábiles en todo el año, ya que a partir del 16 de marzo se declararon días inhábiles y luego vinieron las sucesivas ferias extraordinarias, 28 días de trabajo en 5 meses hacen que sea muy difícil seguir subsistiendo para todos aquellos que viven exclusivamente de su actividad en tribunales", agregó en un comunicado.

Y destacó que "el Colegio de Abogados de la Capital Federal le dio la espalda a tal punto a sus matriculados que, además de no luchar para que se reestablezca la actividad, dispuso la suspensión de unos 4000 matriculados por deuda, privándolos de una herramienta de trabajo fundamental en un momento que no están percibiendo ningún honorario, demostrando una total falta de empatía y sentido de la oportunidad".

"Los abogados independientes estamos abandonados por las instituciones, por eso es que con el fin de lograr el inmediato restablecimiento de la Prestación del Servicio de Justicia, mediante la implementación de las modalidades de teletrabajo, vamos a pelear nosotros mismos poniéndole el cuerpo a la situación", concluyó .