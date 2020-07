Murió por coronavirus un trabajador de una conocida empresa de tapas de empanadas

El municipio cerró la semana pasada las líneas de producción y ya hay 26 contagios. Un diputado oficialista denunció al dueño de la reconocida panificadora

El fallecimiento de un trabajador por coronavirus volvió a poner en el centro de atención a la fabricante de tapas de empanadas Alijor. Ramón Frías, un supervisor de 58 años con problemas de diabetes, murió este sábado después de presentar síntomas hace dos semanas y es uno de los casos positivos que, tras las denuncias de la comisión interna, llevó el martes pasado al municipio de Escobar a cerrar en forma preventiva la planta ubicada en el parque industrial de Garín. Su muerte confirmada desde la propia empresa y sus compañeros reavivó los reclamos por el presunto incumplimiento del protocolo y sumó la primera víctima fatal por Covid-19 en la industria alimenticia, con más de 400 infectados en el AMBA.

Con 200 empleados, la fábrica que produce tapas de empanadas, pascualinas y pastas Alijor y panificados de La Salteña registró en menos de un mes 26 contagios -más del 20% de su personal-, lo que encendió el alerta en las autoridades de Escobar, donde ya hubo 100 cierres preventivos de empresas. "Estamos al tanto del fallecimiento y desde que detectamos el foco cerramos la planta y estamos asesorando a la empresa para que realice los hisopados", señalaron desde el municipio. A partir de este lunes, la panificadora comenzará a realizar 40 hisopados diarios, algo a lo que aparentemente se reusó inicialmente.

Mientras tanto, la noticia generó la reacción del diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, quien este lunes manifestó sus condolencias a los familiares del fallecido y apuntó contra el propietario de la firma, Benjamín Binderman. "Hacemos responsable a la empresa y pedimos la intervención de las autoridades que correspondan frente a la impunidad con la que se maneja su dueño Binderman", sostuvo en Twitter el también líder la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Desde el municipio, en tanto, confirmaron que la empresa incumplió una serie de medidas de higiene y seguridad. "Si se te contagian casi 26 personas, es porque tuviste una falta de control en cuanto al aislamiento", explicaron.

Frías empezó a presentar síntomas de gripe y un leve aumento de temperatura hace dos semanas atrás, poco después de confirmarse el primer caso positivo dentro de la empresa. Con más de 30 años de antiguedad, el empleado estaba preocupado por su salud porque era diabético y sufría hipertensión, pero tenía miedo de abandonar sus tareas por temor a que lo despidieran, por lo que sus compañeros solicitaron a la empresa que le dieran licencia. Finalmente, ante los contagios crecientes en la planta, el jerárquico se autoaisló y al día siguiente fue trasladado en una ambulancia gestionada por sus compañeros a una clínica de la zona, donde entre dos y tres días más tarde le diagnosticaron coronavirus. Allí, sin embargo, su cuadro se complicó por sus enfermedades prexistentes y falleció el sábado por la noche.

El deceso provocó un estado de conmoción en la fábrica, cuyo dueño venía siendo denunciado por los delegados ante el municipio de Escobar por eludir el cumplimiento del protocolo desde el inicio de la pandemia. "Al entrar nos tomaban la temperatura con una pistola industrial para hornos que nos daba 21 o 32 grados, algo ilógico, mientras que en los vestuarios estabamos aglomerados y no teníamos cabina sanitizante en el ingreso a la fábrica", explicó a iProfesional Nicolás, uno de los delegados que aseguró que nunca recibieron una charla de capacitación ni les fue presentado el protocolo de la empresa. "Esto se podría haber evitado si se hubiera aislado a los casos sospechosos", advirtió.

El primer contagio se conoció hace tres semanas cuando un operario manifestó pérdida del olfato y el gusto. Ya entonces, los delegados solicitaron el aislamiento de los contactos estrechos, como indica el protocolo de la provincia de Buenos Aires, pero los directivos decidieron retenerlos en sus puestos durante los entre seis y ocho días que demora en conocerse el resultado del hisopado. Tampoco se habría respetado el distanciamiento dentro de la planta. Según las denuncias, Binderman le decía a sus empleados que el coronovirus era "una enfermedad de políticos", que él a sus 83 años podía trabajar sin problemas y que eran "vagos" quienes pedían licencias por presentar síntomas o ser grupo de riesgo.

Después de que la compañía desoyó los reclamos y contabilizó al menos seis infectados en su plantilla, las autoridades municipales y provinciales junto con un referente del sindicato realizaron la primera inspección el 20 de junio pasado. "Me siento defraudado, el protocolo está excelente pero no se cumplió nada", reconoció entonces un funcionario del área de Salud del gobierno bonaerense que había dado su visto bueno a las medidas de higiene presentadas por la fábrica. A partir de entonces, la empresa compró la pistola para medir la temperatura y colocó la cabina de sanitización, pero mantuvo su postura de no aislar a los sospechosos. Así, los contagios se extendieron entre las líneas de producción y el martes pasado, tras constatarse 13 casos positivos y 14 sospechosos, el municipio ordenó el cierre preventivo y la desinfección de las instalaciones.

El virus se propagó también a las familias de varios de los empleados infectados. Frías contagió a su esposa y a una de sus hijas, que a su vez trasmitió la enfermedad a su esposo e hijos luego de visitar a su padre en la clínica donde estaba internado y falleció. La tensión volvió a escalar el jueves pasado en una reunión convocada por la empresa Binderman se cruzó con los delegados. "Son unos hijos de p..., rufianes de Daer, peores que el Presidente y a vos te voy a perseguir en donde estés", le habría dicho a uno de ellos. Este medio se contactó en dos ocasiones con la empresa, pero el responsible de dar información no estaba presente. Desde la provincia, en tanto, se comprometieron a brindar información en las próximas horas.