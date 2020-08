Fuerte cruce entre el abogado Daniel Sabsay y el senador Oscar Parrilli por la reforma judicial

El constitucionalista y el legislador tuvieron un entredicho durante la jornada de debate de la iniciativa, en un plenario de comisiones de la cámara alta

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay protagonizó una discusión con el senador oficialista Oscar Parrilli, en lo que fue el momento más fuerte de la cuarta jornada de debate de la reforma judicial, en el marco de un plenario de comisiones del Senado.

Al inicio de su exposición, el letrado consideró que la iniciativa es "un capítulo más" de "una reforma que en su totalidad en realidad comienza en el Poder Ejecutivo, a través de un DNU que crea un Consejo Consultivo para expedirse sobre distintos temas, entre ellos la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y la implementación del juicio por jurados".

En este sentido, afirmó que ese decreto es "inconstitucional". Y cuestionó la composición del Consejo que "además de ser absolutamente monocolor" tiene "ocho de los 11 miembros afines al oficialismo".

"No hay especialistas en cuestión propiamente dichas de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas sobre los que les toca precisamente decidir", expresó.

En relación a la participación de Carlos Beraldi y León Arslanian, aseguró que "aparecen situaciones graves de conflicto de interés" porque "son abogados de varias de las personas más involucradas en delitos de corrupción".

"Todos los integrantes de ese Consejo son funcionarios públicos, aunque estén ad honorem", argumentó, y se refirió a una presunta violación del artículo 109 de la Constitución.

"Con la existencia de estos dos defensores actuando de una manera tan curiosa en dos bandas, el Poder Ejecutivo está interviniendo en causas judiciales pendientes", remarcó, según consignó el sitio Parlamentario.

El abogado también apuntó contra "la voluntad de modificar el número de jueces de la Corte" y lanzó: "La quieren tornar no como un guardián de las garantías constitucionales sino transformarla, dividiéndola en salas, con fueros; parece que el fuero penal tendría mucha importancia porque vemos que hay cuatro penalistas en ese Consejo".

"Sería inconstitucional y solo una reforma constitucional podría modificar el sistema", agregó. En otro fragmentó, Sabsay advirtió que "dentro del camino que marco hacia la impunidad me preocupa mucho el modo inconstitucional con el que se lo quiere sacar al procurador general interino, Eduardo Casal".

Además, calificó a la iniciativa de "inoportuna" ya que "se plantea con una desprolijidad notable", al no tener "ningún apoyo en un mapeo sobre la justicia".

"Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado", concluyó.

El constitucionalista apuntó contra el proyecto que busca ampliar el número de jueces de la Corte

Respuesta de Parrilli

Tras sus dichos, tomó la palabra el senador Oscar Parrilli. "Me ha decepcionado porque más que un argumento de tipo jurídico con respecto a la reforma, he escuchado por parte de él un alegato político-partidario, expresión de los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos", comenzó.

"Me llamó la atención que hablara de impunidad cuando él sabe que todas estas leyes son para el futuro, no son para el pasado", expresó el oficialista y lo criticó por "no haber hablado" de distintos temas constitucionales durante el gobierno anterior.

Enojo de Sabsay

"Lo que ha hecho el senador Parrilli es una descalificación de mi persona. Yo no estoy acostumbrado a que nadie me descalifique ni me maltrate", afirmó irritado Sabsay.

"No lo estoy maltratando, le estoy dando mi opinión", le respondió el senador.

Sabsay remarcó su "preocupación" por "el grave ataque a la libertad de expresión, porque se habla de que los jueces tienen que denunciar las presiones mediáticas".

Ante esto, Parrilli sonrió y el abogado respondió: "Sí, usted se ríe porque a usted no le importa la libertad de expresión. A mí sí me importa, porque la independencia de la justicia y libertad de expresión son las bases de una democracia real".

"Estoy frente a un dirigente político opositor", prosiguió Parrilli, cuando legisladores de Juntos por el Cambio comenzaron a quejarse de que no se lo someta "a juicio" a los expositores.

"Respeto la opinión política como tal, y obviamente tenía que saltar al final con lo que saltó, la defensa de los poderes mediáticos", agregó.

En este marco, Sabsay enfatizó: "No puedo permitir que se me trate de esta manera. Quiero dejar a salvo mi honra y no voy a permitir, aunque sea un senador de la Nación y poderoso, que me maltrate, que me critique y me desprestigie".

"Yo no estoy afiliado a ningún partido, ni pertenezco a ningún partido, por lo tanto lo que usted dice es absolutamente inválido. Yo no represento a ningún poder mediático, lo que quiero es que se respete la libertad de expresión y que se respete acá la libertad de expresión, usted me está atropellando", concluyó.

