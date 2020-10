Crisis en Falabella: empleados de la cadena, en pie de guerra, tomaron una sucursal

La empresa de origen chileno había anunciado el mes pasado su intención de irse del país y había confirmado el cierre de cuatro establecimientos

A un mes de haber anunciado su intención de irse del país y de confirmar el cierre de cuatro establecimientos, Falabella, la empresa de retail de origen chileno, está pasando por un momento de tensión

Trabajadores despedidos del local Falabella del Alto Avellaneda reclaman que la empresa presente el proceso preventivo de crisis y cumpla con el pago de las indeminzaciones luego de disponer el cierre.

En el Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), sostienen que desconocen si desde la firma "no saben o no nos quieren decir" cómo está la situación actualmente.

La semana pasada, la compañía les ofreció a los trabajadores del Shopping Alto Avellaneda el traslado a la sucursal de Florida y Perón, pero muchos de ellos no lo aceptaron y actualmente tomaron el local de la tienda porteña para pedir soluciones.

Denuncian despidos encubiertos

Los trabajadores de la empresa de capitales chilenos denuncian "despidos encubiertos".

"Nos ofrecen retiros voluntarios con una indemnización al 100%, cuando hay un decreto vigente para evitar despidos que indica que tienen que pagar el doble", dijo a Infogremiales Guillermo Zalazar, delegado del SECLA en el Alto Avellaneda.

"A mí me mandaron a Florida 1 pero no acepté. Florida 2 (la tienda que estaba en Florida y Avenida Corrientes) está vacía. Ahora dicen que la tienda de San Juan cierra la semana que viene. Hablamos con los gerentes y no saben nada. No sabemos si no saben o no nos quieren decir", reclamó.

La semana pasada, la firma chilena decidió cerrar los locales del Dot Baires y del Alto Avellaneda por lo que más de 300 trabajadores perdieron sus empleos e iniciaron sus reclamos.

Considerada el grupo de retail líder en Latinoamérica por su millonaria facturación, de más de 1.000 millones de dólares al año, desembarcó en el país en la década del ’90.

Además de sus locales, cuenta con tiendas en los shoppings Unicenter, Alto Avellaneda, DOT, Tortugas Open Mall y tiene presencia en Mendoza, Córdoba, Rosario y San Juan.

Una cadena en crisis

Sodimac: los autoservicios de ferretería y construcción son parte del grupo.

En la Argentina, Falabella -propiedad de la familia Solari- cuenta con diez establecimientos y además el grupo es propietario de nueve sucursales de Sodimac, dedicado a la venta de materiales para la construcción y artículos del hogar.

La firma informó el mes pasado que las tiendas que cerrarán son dos Sodimac ubicados en Villa Tesei y Malvinas Argentinas, y dos Falabella (Florida 343 y Tortugas Open Mall).

"Para acompañar este proceso se ha resuelto la implementación de un programa de retiros voluntarios. Este plan también incluye a trabajadores de las oficinas centrales. Aquellos colaboradores de las tiendas que serán cerradas tendrán la alternativa de ser reubicados en otra sucursal", señaló la firma.

Agregó que la empresa "se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales en Argentina, las que podrían incluir el ingreso de un socio estratégico para las mismas"

Además de la crisis global que atraviesa la Argentina, la pandemia y la emergencia sanitaria afectó fuerte los ingresos del grupo, que tiene también inversiones en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y Uruguay.

En la primera mitad del año, Falabella registró una pérdida de u$s136 millones frente a ganancias por u$s205 millones de igual período de 2019.

En lo que va de 2020, las acciones de la compañía perdieron en torno al 30%, con una caída del 25% en los ingresos, que totalizaron u$s 2.140 millones en el segundo trimestre.