Causa por la doble pensión de Cristina Kirchner: desplazan a uno de los tres jueces que deciden

En la sala quedan Néstor Fasciolo y Sebastián Russo, quienes ahora deberán aguardar también a la designación de un tercer magistrado. Qué sucedió

El reclamo de Cristina Kirchner para cobrar dos prestaciones previsionales de privilegio sigue su curso en la Justicia.

Durante las últimas horas, uno de los abogados de la vicepresidenta, Facundo Fernández Pastor, logró que el tribunal apartara de la causa al juez de la Sala II, Fernando Strasser.

Según detalla el diario Perfil, quedan solo Néstor Fasciolo y Sebastián Russo, quienes ahora deberán aguardar también a la designación de un nuevo tercer juez, de entre el resto de los miembros del tribunal.

El motivo por el cual dicho juez fue apartado recae en un altercado que el mismo mantuvo con el padre de Fernández Pasto tres años atrás. Este inconveniente, según explicó el letrado, lo inhabilita a formar parte de la decisión.

Juntos por el Cambio aguarda todavía a ser designado como querellante en la causa. El rol de la oposición es vital para dar cuenta de que la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, continuó otorgando la doble pensión sin que haya un dictamen a favor de ello.

Semanas atrás, Kirchner advirtió que si la cámara de la seguridad los acepta como querellantes, hará lo mismo en el juicio de la Asociación de Magistrados contra la ley que cambió el régimen jubilatorio de los jueces.

En caso de que la vicepresidenta logré evitar que la oposición tome parte dentro de la decisión judicial, se estima que quedará firme el pago de ambas pensiones y que la misma ANSES no deberá hacer una expresión de agravios.

Cristina Fernández de Kirchner renunció a su sueldo como vicepresidenta, y busca cobrar dos pensiones

Cuánto cobra CFK mensualmente entre las dos pensiones

Cristina Kirchner recibe unos 375.000 pesos por haber ejercicido la primera magistratura del país, lo cual se suma a la pensión que le corresponde por haber sido esposa de Néstor Kirchner. Esta última ronda los 280.000 pesos. Es decir que entre ambos conceptos, sumaría unos $655.000.

El beneficio de la pensión por haber sido presidenta la comparte con todos los ex mandatarios. Al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, Cristina Kirchner goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la Ley 24.018.

Renuncia a los haberes como Vicepresidenta

Fechada el 5 de marzo de 2021, la carta comienza: "Me dirijo a Ud. en mi carácter de Vicepresidenta de la Nación para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, a partir del 01 de abril del corriente año. En ese sentido, le solicito se sirva disponer lo pertinente para materializar esa decisión.

La carta que envió Cristina Fernández de Kirchner

La carta continúa, y dice: "La misma obedece a haber sido notificada el día de ayer por la Resolución de ANSES [...], por la cual se me restituye la asignación mensual vitalicia en mi carácter de ex Presidenta de la Nación durante los períodos 2007-2011 y 2011-2015. En ese sentido, la vicepresidenta de la Nación asegura que "había sido ilegítimamente privada" de dichos ingresos durante la gestión de Mauricio Macri, tal como surge de la respectiva sentencia judicial de fecha 29 de diciembre 2020.

Finalmente, Fernández de Kirchner aseguró: "Si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimi derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta, es mi decisión renunciar al mismo; de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las ganancias".

En esta última frase aprovechó para recordar la situación de privilegio que tienen los magistrados, que no pagan un impuesto que sí abonan una gran cantidad de contribuyentes.