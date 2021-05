La Corte Suprema de Justicia dispuso tres días de feria judicial por las nuevas restricciones

A través de una acordada, el máximo tribunal decidió suspender los plazos procesales durante tres días y limitar al mínimo la atención al público

En el marco de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno para mitigar la segunda ola de coronavirus, la Corte Suprema de Justicia resolvió este martes suspender los plazos procesales durante los próximos tres días y limitar al mínimo la atención al publico con el fin de "asegurar la protección de la salud".

No obstante, como contrapartida, se reforzará la atención en el área de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema.

La decisión fue tomada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La acordada se publicó este martes por la tarde durante el feriado del 25 de Mayo.

En su acordada, la Corte "exhorta a las distintas autoridades que ejercen la superintendencia, al personal y a todo aquel que deba concurrir a cualquier dependencia de este Poder Judicial a extremar y fortalecer las medidas sanitarias y de prevención de COVID-19".

Asimismo, la resolución precisa que "la suspensión no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que, previa notificación a los interesados, así lo dispusiera el magistrado, funcionario o autoridad competente".

La Corte llama a los tribunales inferiores a "limitar al mínimo posible, durante el mismo período, la atención presencial al público; salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes y conforme a lo que al efecto disponga la respectiva autoridad que ejerza la superintendencia".

Por otro lado, establece que "aquellas autoridades deberán asegurar la mínima asistencia posible de personal a los lugares de trabajo, dando prioridad a la prestación de servicios por medios virtuales o remotos".

La decisión de la Corte llega apenas semanas después de haber fallado a favor de la autonomía de la Ciudad, lo cual blindó la posición del gobierno porteño respecto a las clases presenciales.

La Corte Suprema suspendió los plazos procesales durante los próximos tres días, ante las nuevas restricciones

Ciudad: qué se podrá hacer y qué no

Estarán prohibidos los encuentros sociales, tanto en espacios abiertos como cerrados y en todos los ámbitos.

El transporte público sigue siendo exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales y solo se permite la circulación para actividades de cercanía como ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio o a la plaza del barrio a caminar, sin permanencia.

Se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

Los comercios esenciales van a seguir abiertos con los protocolos vigentes.

Los comercios no esenciales pueden trabajar, pero de la puerta hacia afuera.

Los locales gastronómicos podrán trabajar en la modalidad de delivery o retiro en el local, y de la puerta para afuera.

En el caso de la construcción y la industria, van a estar limitadas de acuerdo a lo establecido por el DNU del Gobierno nacional.

Van a cerrar los clubes y no estarán habilitadas las ceremonias religiosas.

En las plazas y parques, los patios de juegos van a permanecer cerrados y sólo van a poder practicarse deportes individuales. Allí tampoco están permitidos los encuentros sociales.

La Corte llama a los tribunales inferiores a "limitar al mínimo posible", durante el mismo período, la atención presencial al público

Confinamiento total: las medidas del Gobierno nacional

El presidente Alberto Fernández dio a conocer por cadena nacional las nuevas restricciones por el avance de la pandemia del Covid-19, en donde se incluyen los nueve días de confinamiento total, en el marco del nuevo DNU que regirá a partir del 22 de mayo.

"Aprovechando que la semana próxima sólo tienen 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que tengan alto riesgo epidemiológico", afirmó Fernández.

El nuevo DNU regirá entre el sábado 22 de mayo y el 11 de junio, es decir, por otras tres semanas.

Las medidas se aplicarán en dos etapas:

1. Los primeros 9 días, entre el 22 de mayo a las 0:00 hasta el domingo 30 de mayo inclusive, serán de cierre total.

2. Por lo tanto, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

3. Solo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

4. En la Ciudad de Buenos Aires, los comercios no esenciales podrán abrir pero atenderán a los clientes desde la puerta para afuera.

5. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas. Esto también significa que, por ejemplo, no podrán cruzar entre Capital y Provincia aquellas personas que no tengan permiso. Tampoco podrán circular los trabajadores vinculados a rubros no esenciales.

6. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades con la misma modalidad vigente hasta este jueves, pero se implementarán las "restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios", indicaron fuentes oficiales.

7. Sin embargo, con el objetivo de bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.

Esta decisión se tomó luego de tres días de récords de casos de Codiv-19 y en medio de una fuerte preocupación por un eventual colapso sanitario.

"Siempre les hablo con la verdad. Estamos viviendo el peor momento desde que empezó la pandemia", afirmó Fernández, y subrayó que el país atraviesa "el peor momento de casos y de muertes" por coronavirus.

El jefe de Estado dijo que "no es momento de especulaciones" y llamó a "no negar la situación", en medio de las "irreparables vidas perdidas".

"El primero que debe cuidar la salud de todos y todas es el Estado. El Estado jamás debe hacerse el distraído. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de los argentinos porque la ley me lo impone, pero por encima de ese deber legar siento el deber ético", remarcó.

Fernández advirtió que "un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante un escenario tan grave" como es la segunda ola de coronavirus.