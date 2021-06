Caso Samid: cómo funciona la prisión domiciliaria y quiénes se encargan de controlarla

Había sido condenado a cuatro años de prisión por formar parte de una asociación ilícita que evadió impuestos pero luego le dieron el beneficio

Alberto Samid fue escrachado por comensales en un restaurante por violar su prisión domiciliaria y él se defendió con que "estaba trabajando".

Samid había sido condenado a cuatro años de prisión por formar parte de una asociación ilícita que evadió impuestos. Luego de estar 80 días en la cárcel de Marcos Paz, la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria en su casa de Ramos Mejía por sus condiciones cardíacas, las cuales no podían ser atendidas correctamente en el establecimiento.

Debido a esta decisión por parte de los jueces, Samid ahora lleva en la muñeca una tobillera electrónica que controla todos sus movimientos. Sin embargo, recientemente fue visto en un restaurante donde sufrió un escrache y se defendió de que "estaba trabajando".

Tras romper sus obligaciones para gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, Samid podría volver a la cárcel

¿Qué es la prisión domiciliaria?

Este es un beneficio que puede tener un imputado detenido por una causa penal (tanto aquellos con prisión preventiva como quienes tienen sentencia firme). Es una medida excepcional que toman los jueces de Ejecución Penal.

¿Cómo funciona la tobillera y quién la controla?

La tobillera es responsabilidad del juez de ejecución penal "quien se ocupa de dar la instrucción". Se utiliza para la prisión domiciliaria y la pide la Justicia. Primero se realiza un informe sobre si las condiciones están dadas para implementar el sistema en el domicilio en donde estaría el imputado.

Luego, el Departamento de Seguridad Informática del Servicio Penitenciario activa el dispositivo y avisa a la autoridad judicial que el detenido está bajo el monitoreo. El Centro de Monitoreo tiene empleados las 24 horas todos los días del año. Sin embargo, hay prisiones domiciliarias que no requieren tobilleras, según el criterio del juez dependiendo de la peligrosidad, posibilidad de fuga o de entorpecer una investigación.

Samid, internado

Samid, quien fue escrachado este lunes comiendo en un restaurant, debió ser internado de urgencia por un problema en el corazón.

"Me escribió parte de su familia que lo están trasladando a Ramos Mejía porque aparentemente está como perdido y descompensado", señaló al respecto Florencia Arietto, ante la consulta de la conductora del programa, Mariana Fabbiani.

En una reciente entrevista radial, el empresario de la carne dio su propia versión de los hechos, dejando en claro que él estaba "trabajando": "En el Mercado Central, a partir de mañana, hay un paro general por tiempo indeterminado. Tengo a dos cuadras de mi casa una parrilla. Me llaman y me dicen: ‘Traeme todo lo que puedas’", manifestó.

Y agregó: "Salí más temprano del Mercado, les traje la mercadería, estaba esperando. Le dije al mozo: ‘Usted traiga la mercadería porque yo no la puedo bajar’. Les llevé tres cajones, estaba esperando que los bajen".

Norma, la mujer que grabó el video del escrache este lunes, habló sobre las imágenes: "Sentí una tremenda indignación. No es posible, incluso me enojé con varios de mi mesa porque nadie se animaba, pero todos protestaban". Y concluyó: "Encima nos miraban todos tranquilos, como si fuesen inocentes, ellos angelitos".

Después de que varias personas comenzaron a protestar para que se vaya del local, el empresario se retiró acompañado por las otras dos personas que estaban junto a él.

Casi al mismo tiempo en que se daba a conocer la internación, los dueños del lugar afirmaron que sus declaraciones son falsas y que Samid no es proveedor, como había afirmado. "El señor Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y desmitificamos todo lo que pueda haber dicho esta persona como su abogado", escribieron los dueños del restaurante en un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Asimismo destacaron que el detenido "no es dueño, no es dueño ni inversionista". "No tiene ninguna conexión", afirmaron luego de las excusas dadas por el dueño de la cadena El rey de la carne. Por su parte la parrilla se excusó de lo ocurrido al indicar que sus empleados desconocían que Samid se encontraba allí, en esa sucursal, y también desconocían su situación judicial.

"Queremos ratificar que Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y no dejaremos que salgan a decirse mentiras a cerca de nuestra queridísima parrilla", cerraron los dueños en el texto.