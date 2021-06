iProfesional | Legales | Tribunales

Con clases de ukelele y ajedrez, Schiavi redujo 192 días el tiempo en prisión

El ex secretario de Transporte está condenado por la Tragedia de Once. La pena de cinco años y medio no varía, pero podrá solicitar beneficios

Por iProfesional • 13.47hs • Legales 23.06.2021