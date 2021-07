"Trabajar cuatro días a la semana": el tuit de un senador oficialista y las reacciones en redes

Mariano Recalde publicó en redes sociales los resultados de la prueba piloto que se realizó en Islandia y fue criticado por su postura

Días después de que Islandia confirmara que su experimento de una semana laboral de solo cuatro días había sido un "éxito", Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos en la Ciudad, publicó la noticia en sus redes sociales y generó polémica en medio de la crisis económica que vive el país por la pandemia de coronavirus, en momentos en que la pobreza supera el 40 por ciento y el desempleo hace notar los efectos del brote.

"Es por acá", indicó en su mensaje de Twitter el también presidente del Partido Justicialista porteño y tras ello recibió miles de me gusta, pero también muchas críticas.

"Dejate de joder, vago de cuarta, una cosa es Islandia, con su nivel de vida y su nada de desocupación y su cero inflación y sus políticos honestos. Este país lleno de desocupados, planeros y políticos corruptos. Aquí hay que trabajar 24x7 para poder llegar a fin de mes!!", escribió una usuario en reacción al posteo.

Asimismo, otro aseguró: "Recalde, tu solución a la falta de trabajo es que cada vez se trabaje menos? El kirchnerista más laburante".

En otra respuesta, un usuario aseguró que en Islandia nunca gobernó el kirchnerismo y tras ello continuó: "Con ustedes hay que trabajar 7x7 12hs, eso si conseguís un empleo en medio del éxodo de empresas expulsadas por la pésima gestión económica".

Déjate de joder ,vago de cuarta ,una cosa es Islandia ,con su nivel de vida y su nada de desocupación ,y su cero inflación y suscpiliticos honestos.Y este país lleno de desocupados , planeros y políticos corruptos Aquí hay que trabajar 24x7 para poder llegar a fin de mes!! — Cristina A. ???? (@crissuperann) July 7, 2021

"Para reducir la semana laboral primero tiene que haber laburo y acá no hay. Tampoco tenemos la libertad económica y los impuestos de Islandia. Acá matamos al que da laburo y no le permitimos que tome a alguien sin que el Estado se lleve otro sueldo más. Cambiando eso es. Chanta", escribió en otro momento un usuario.

"No mi viejo... no hacen una goma... y encima ahora quieren menos días. Genial... no solo no vamos a salir nunca más con ustedes al mando... sino que vamos a llegar a China de tan abajo q vamos a caer", agregó uno más.

Sin embargo no todos los mensajes que recibió fueron de repudio. También hubo personas que apoyaron la idea transmitida por Recalde, de una semana laboral más corta a la actual de cinco días que rige en la Argentina.

"Una medida justa para la reactivación económica postpandemia. Compartir el trabajo, aumentar la productividad y apoyar indirectamente las industrias del tiempo libre y del turismo", posteó un hombre y tras él otro usuario dijo: "Está probado que funciona, que se consume menos energía, menos stress y mayor rendimiento, pero hay que tener huevos para hacerlo y saber que van a saltar a decir diez millones de barbaridades de los empleados públicos".

Es Islandia Marianito son nórdicos y 350.000 habitantes, acá debemos laburar 25 hs todos los dias para sobrevivir.Claro que a uds los funcionarios no les comprende las generales de la ley y de eso entienden poco ya que nunca dejaron de cobrar y ademas se aumentaron sueldos. — Betobar (@gauchotaso) July 7, 2021

Islandia comenzó a implementar las semanas laborales de 4 días

Datos del estudio

El análisis del proyecto, publicado por la Asociación de expertos para la Sustentabilidad y Democracia en Islandia (Alda) y The Autonomy, un grupo independiente y progresista en el Reino Unido, concluye que en la semana reducida las personas son más felices, saludables e incluso más productivas.

El inicio del ensayo fue dirigido por la ciudad de Reykjavik y el Gobierno islandés con más del 1 por ciento de la población activa del país involucrada.

En el proyecto se vieron involucrados 2.500 trabajadores de diferentes sectores, como hospitales, oficinas, escuelas, entre otros, incluidos aquellos con contratos de nueve a cinco y turnos no estándar. La mayoría de los trabajadores fueron transferidos de una semana laboral de 40 horas a una semana reducida de 35 o 36 horas sin una reducción en su salario.

Resultados de la semana de cuatro días

En los resultados del proyecto piloto, los trabajadores reportaron sentirse menos estresados y manifestaron que su salud y el balance de su vida personal y laboral mejoró.

Los investigadores también señalaron que la productividad se mantuvo igual o se incrementó en la mayoría de los lugares de trabajo.

Desde que se completaron estas pruebas, los sindicatos han negociado patrones de trabajo y en la actualidad el 86 por ciento de la fuerza laboral del país tiene horas recortadas por el mismo salario o tienen derecho a hacerlo.

Will Stronge, director del estudio en Autonomy, comentó que "la prueba más grande del mundo de recorte de la semana laboral en el sector público fue, en todos los sentidos, un éxito abrumador".

En este sentido, subraya que el experimento demuestra "que el sector público está listo para ser pionero en semanas laborales más cortas".

Asimismo, Gudmundur D. Haraldsson, investigador de Alda recalca, en declaraciones relevadas por RT, que la prueba "nos dice que no solo es posible trabajar menos en los tiempos modernos, sino que un cambio progresivo también es posible".

Semana laboral de cuatro días en el mundo

En España destinarán 50 millones de euros a probar la semana de cuatro días laborales

El cambio del paradigma de las 40 horas semanales comenzó desde la gerencia de algunas empresas. Entre las primeras empresas en promover la semana laboral de cuatro días en lugar de cinco se encuentran Microsoft Japón y la hamburguesería Shake Shack en 2019.

Microsoft obtuvo muy buenos resultados, una marcada alza de la productividad de sus empleados y una sensible baja de sus costos operativos.

En la etapa que inició la pandemia de coronavirus se sumó la multinacional Elephant Ventures, empresa de software e ingeniería de datos, con sede en la ciudad de Nueva York. Ya en marzo del 2020 la pandemia se volvió completamente remota en marzo de 2020.

Para llevar adelante la idea destinó dos meses de prueba en que fue midiendo la respuesta de los trabajadores. Si bien tuvieron que adaptarse a jornadas de trabajo más largas al cabo de la prueba ya estaban acostumbrados y se mostraban entusiasmados en planear las actividades de sus nuevos fines de semanas largos. La trampa aquí radica en no bajar las horas de trabajo sino en concentrarse.

En Nueva Zelanda existe una organización llamada "4 day week", que promueve la semana laboral de solo cuatro días.

La empresa pionera fue Perpetual Guardian que brinda asesoría para la planificación del patrimonio familiar e inversiones financiera. Sus referentes Charlotte Lockhart y Andrew Barnes implementaron la semana de cuatro días en 2018 y destacaron el aumento de la productividad, la rentabilidad, el bienestar, y un futuro más sustentable.

También en Nueva Zelanda, el gigante Unilever lleva adelante una experiencia piloto de un año con 81 empleados. Conforme el éxito que obtenga podría ampliar la a modalidad a sus 155.000 mil empleados en el mundo.

La última en avanzar sobre el tema fue España, según confirmaron el Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y luego la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En este caso, la idea de reducir la semana laboral a 4 días surgió a partir de las medidas dispuestas en el aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus y la necesidad de reformular lógicas laborales.

El proyecto que España está considerando planteaba destinar 50 millones de euros para estos incentivos para reducir el riesgo de las empresas al cambiar la jornada, que se nutriría del fondo de Recuperación y Resiliencia. En este, se insta a ayudar a las empresas que ensayen la iniciativa a complementar esa reducción de jornada hasta que se consolide el incremento de producción derivado del mayor rendimiento del empleado con este modelo.