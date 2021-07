El Gobierno explicó por qué optó por la X en el nuevo DNI: los argumentos legales

"Sabemos que la 'X' no representa a esos sectores, pero tuvimos que estar en sintonía con diversos tratados internacionales, dijo el ministro de Interior

El titular de la cartera de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró que el nuevo DNI que incorpora una tercera opción de género, es "un paso para romper con la lógica binaria" y explico que, aunque la X "no representa a esos sectores", se optó por ella para que los pasaportes tengan validez internacional.

"Los argentinos dimos un paso muy importante, un paso más en una Argentina que amplia derechos, que reconoce la libertad de las personas, dimos un paso más en romper con esa lógica binaria que excluye a algunos sectores de la sociedad", dijo De Pedro en declaraciones a Télam.

En respuesta a algunos reclamos que realizaron algunos asistentes al acto durante el cual se entregaron este miércoles los primero tres DNI no binarios el funcionario explicó las razones por las cuales se dispuso esta medida y felicitó a las organizaciones "que hace años vienen luchando por la ampliación de derechos".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro explicó por qué se habilitó la opción X en el DNI

Argumentos

"Por supuesto que sabemos que la 'X' no representa a esos sectores, pero para que el pasaporte tenga validez internacional tuvimos que estar en sintonía con diversos tratados internacionales que reconoce solo la 'X' como una alternativa a la lógica binaria", dijo sobre los jóvenes que exhibieron una remera con la leyenda "No somos una X",

"Con lo cual, sabemos que falta mucho pero nos queda muy claro que este es el camino y ahora podemos festejar este avance en la construcción de una sociedad más plural, más justa y más diversa", agregó.

En tanto, el espacio "Todes con DNI" sacó este miércoles un comunicado que "una tercera categoría, decidida desde el Estado, borra nuestra diversidad y las múltiples vivencias de quienes nos identificamos por fuera del binario masculino o femenino".

"Al ubicarnos a todos, todas y todes bajo una única categoría se nos margina a la encriptación identitaria, mientras se jerarquiza a la M y la F que sí acceden al derecho a ser nombradas específicamente", dijeron.

Primer país de Latinoamérica que lo habilita

Esta medida convierte a la Argentina en el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo "sexo" del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, señala la información.

Según se informó, podrán acceder a esta opción quien ya haya efectuado su rectificación registral y tramitado el nuevo DNI con anterioridad, se detalló.

El decreto indica que "se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino".

"La nomenclatura "X" en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino", detalla el decreto.

Además, el DNI que cuente con la letra "X" en la zona reservada al sexo "tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados".

En los considerandos, se establece que el decreto se realiza en virtud de que "el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos".

También hace alusión a que "el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida" al tiempo que "se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona".