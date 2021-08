Qué le dijo Alberto Fernández a Fabio Cuggini, que acusó a su peluquero de recibir un subsidio de $600 mil

La causa quedó a cargo de la jueza María Capuchetti, titular del Juzgado Federal N°6, que deberá resolver si impulsa la investigación o la desestima

La polémica en torno al supuesto subsidio de $600.000 asignado a Marcelo Cuggini, peluquero de Alberto Fernández, suma capítulos. Este miércoles, Fabio Cuggini, primo del estilista acusado, aseguró que se comunicó con el Presidente de la Nación para transmitirle su malestar por la situación. "Me contestó y me dijo que lamentaba mucho mis palabra, que no era un ladrón y que jamás sucedió", aseguró.

Esta semana dos dirigentes de la agrupación Banquemos, que integra Juntos por el Cambio, denunciaron ante la Justicia al presidente Alberto Fernández por gestionar que su peluquero personal reciba un subsidio de $600.000. Fue acusado por los delitos de "tráfico de influencias"; "exacciones ilegales" y "negociaciones incompatibles con la función pública".

La causa quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N°6, que deberá resolver si impulsa una investigación o la desestima. El peluquero Marcelo Cuggini fue uno de los que visitaron a Alberto Fernández en Olivos durante la cuarentena estricta y aseguró que fue el propio Presidente quien le propuso armar una fundación para recibir subsidios del Gobierno.

El peluquero del presidente, Marcelo Cuggini, fue acusado de recibir un subsidio por $600.000

Quejas

Su primo, Fabio Cuggini, aseguró que ante esta situación le escribió al presidente Alberto Fernández para cuestionarlo por el supuesto subsidio a su estilista. "Le dije que me parecía indignante que por su relación con su peluquero reciba subsidios por enseñar a cortar el pelo por WhatsApp y él me contestó que lamentaba mis palabras, que no era un ladrón y que jamás sucedió".

Cuggini dijo que al ver la situación decidió expresar su enojo. "Me dio bronca, a la gente le daban $10.000 (por el IFE), nosotros estábamos fundidos", sostuvo en diálogo con radio Continental.

En la denuncia, se plantea que la posible entrega del subsidio "constituye una negociación incompatible con el ejercicio de sus funciones". La acusación también apunta al ministro de Trabajo Claudio Moroni ya que Fernández habría derivado a Cuggini con ese funcionario para que tramitara el pago del dinero. Esa gestión presidencial derivó en la asignación de un subsidio por $599.869, el 16 de julio de 2020, a la Fundación Marcelo Cuggini, sin ningún antecedente en sus actividades como Fundación, cuyo presidente es el peluquero de Alberto Fernández y su secretario es el hijo del peluquero.

"Me enteré creo que el mes pasado que me habían adjudicado el subsidio, así que ni me notifiqué para poder cobrarlo, porque ya había cerrado a mediados del año pasado mis dos sedes de la escuela de peluquería", dijo Marcelo Cuggini.

El ministro de Trabajo negó que se le haya otorgado un subsidio al peluquero presidencial

La respuesta de Moroni

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, negó que se le haya otorgado un subsidio al peluquero de Alberto Fernández. "En primer lugar, nunca se le dio nada. Segundo, el Ministerio de Trabajo tenía desde la gestión anterior, un programa de asistencia a la formación profesional, es decir, asistía a gente que se ocupara de determinado oficio y que formaba a otros en el rubro".

Y continuó: "Yo no soy de la idea de romper con todo lo que tuviera que ver con la gestión anterior y durante los dos primeros meses se firmaron esta clase de asistencias, entre las que se encontraba la de Fabio Cuggini, pero nunca se llegó a ejecutar porque dimos de baja ese programa. Discontinuamos el programa, por lo que una treintena de casos más no recibieron ese beneficio. Permítame aclarar que no fue algo ni a favor ni en contra de Fabio Cuggini, si el programa continuaba y se cumplía con los requisitos, no veo por qué no podría haberlo recibido".