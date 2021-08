Para el Gobierno, no es momento para discutir una reducción de la jornada laboral

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas pronosticó que el mayor costo laboral para las empresas podría ser trasladado a precios

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, volvió a plantear su postura sobre el debate en relación a la jornada laboral luego de la reunión del Consejo Directivo de la CGT en el que se analizaron los proyectos presentados en el Congreso.

Pese a que en un principio había asegurado que ese escenario era "impensado", aclaró que se refería a la posible reducción de los salarios y agregó que no todas las empresas estarían en condiciones de implementarlo.

"Yo lo que dije es que en muchos de los países en los que se estaba implementando había una reducción de la jornada laboral con una reducción del salario, esto es lo impensable. Argentina no tiene salarios altos como para pensar en trabajar un poco menos y ganar un poco menos", afirmó en diálogo con AM750. "Eso en Argentina no es la realidad, tenemos salarios bajos muy golpeados con lo cual eso no es posible".

"Yo creo que en términos conceptuales bienvenido sea que todos podamos trabajar un poco menos y tener una vida más plácida. Estamos en un contexto muy difícil. Bajar la jornada laboral de 8 a 6 horas equivale a aumentar el salario horario un 33%, la pregunta es ¿Las empresas pueden absorber ese costo? algunas sí, muchas pymes seguramente no", sentenció el ministro.

Por último esbozó un escenario futuro si el proyecto se implementa: "El riesgo que se corre de hacer algo así a los golpes es que se traslade ese costo laboral a precios, que haya más inflación. Si sale bien habría un poco más de empleo con salarios más bajos".

Los empresarios consideran que la reducción de la jornada laboral debe se acompañada por la disminución del salario

Las iniciativas en el Congreso

Actualmente existen dos proyectos de ley que se encuentran en el Congreso que se encuentran en estado parlamentario. Ambos proyectos son impulsados por el oficialismo. El primer proyecto es de Claudia Ormaechea, diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria que propone una jornada laboral de un máximo de seis horas por día y un tope de 36 horas semanales.

El segundo proyecto fue presentado por Hugo Yasky, diputado sindical del Frente de Todos, quien destacó que Argentina es uno de los países con mayor jornada laboral alcanzando las 48 horas semanales y pretende reducirla a 40.

Ambas iniciativas contemplan la disminución de las horas de trabajo que debe cumplir cada trabajador sin afectar el salario que percibe.

Hace unas semanas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, avaló esta posibilidad. "Como tenemos una capacidad limitada de generación de empleo, uno de los modos de permitir mayor inclusión es la reducción de la jornada", aseguró. Puso como ejemplo lo definido en Córdoba, donde tras el cierre de una gran tienda, los trabajadores de los otros supermercados dejaron de hacer horas extras y así pudieron incorporarse los despedidos. Sin embargo, aclaró que Argentina tiene "situaciones heterogéneas", por lo que habrá que analizarlo por sectores.

Entre los empresarios, algunos comenzaron a mostrarse a favor de la discusión de la reducción de la jornada laboral, pero con una diferencia fundamental: que se permita la disminución proporcional del salario.

En ese sentido, una de las voces más fuertes en cuestionar la propuesta fue el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien consideró que el intento del Frente de Todos de avanzar en la discusión de una ley para reducir la jornada laboral sin afectar los salarios de los trabajadores "es prioritariamente materia de los convenios colectivos".

"La cuestión de tres turnos de 8 horas en trabajo continuo o 4 turnos de 6 horas tiene que ver con la organización de la producción y del trabajo y ésta es una facultad empresarial según la propia Ley de Contrato de Trabajo que se ajusta o adecua – en todo caso - en los contratos individuales o colectivos", agregó.

Los empresarios avalarían la discusión y se permite la reducción proporcional del salario

Qué establecen los proyectos

Como se mencionó más arriba, en la actualidad, hay dos proyectos de ley sobre reducción de la jornada laboral, que cuentan con estado parlamentario. Ambos llevan la firma de diputados de extracción sindical. En ambos casos se propone reducir la jornada laboral legal que hoy está en las 48 horas semanales y por arriba de otros países de la región como Chile, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador.

El otro de Hugo Yasky, diputado nacional, titular de la CTA de los Trabajadores y referente del Grupo 25 de Mayo, y cuya iniciativa se viralizó en las últimas horas en las redes sociales.

"El proyecto tiene que ver con cuidar no sólo los derechos de los trabajadores, sino también los puestos de trabajo", le dijo Claudia Ormaechea, quien además de diputada nacional es secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Bancaria, a iProfesional.

Y agregó: "El avance de la tecnología es muy rápido y modifica las formas del trabajo, no puede ser que esté nada más que al servicio de las empresas y los empresarios. Son producto del trabajo de la gente y tienen que volverse en beneficio de los trabajadores".

La iniciativa de Ormaechea propone reducir la jornada a "seis horas diarias o treinta y seis semanales" en el ámbito público y privado.

"Argentina es uno de los países del mundo que tiene de las jornadas laborales más extensas. La productividad no está íntimamente relacionada con la extensión de la jornada de trabajo. Debemos readecuar las relaciones laborales de manera que esto se vuelva un beneficio para todos, pero sobre todo para cuidar la salud, la vida, la dignidad y los puestos de trabajo", remarcó la diputada.

En tanto, el proyecto de Yasky es algo menos ambicioso. Propone que "la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro".

Otra de las impulsoras de la discusión es la legisladora del Frente de Todos Fernanda Vallejos, ya sea en cuanto a la reducción de la semana laboral a cuatro días o menores horas dedicadas al empleo en el país.

⏰ REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA SINDICALEl proyecto que presenté en @DiputadosAR plantea reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada de trabajo sin bajar salarios.???? Te cuento de qué se trata. pic.twitter.com/tonhd1GidK — Hugo Yasky (@HugoYasky) August 4, 2021

"¿Cómo puede ser que a esta altura de los avances técnicos y tecnológicos que ha acumulado nuestra sociedad, tengamos estos niveles cada vez más altos de desocupación?", planteó la legisladora.

Luego se preguntó: "¿Cómo puede ser que vivamos vidas tan inhóspitas, donde los hombres y las mujeres que tienen la suerte de tener un trabajo, de pronto trabajen, en el mejor de los casos 8, 10, 12 y hasta 14 horas?", para luego advertir que esto implica "jornadas laborales interminables por sueldos miserables o al menos insuficientes para calzar la felicidad a la que todo hombre y mujer a esta altura de la humanidad debería tener derecho a aspirar".

Quien también se mostró a favor de discutir la rebaja de la jornada laboral fue la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruíz Malec, quien consideró "factible" este debate, dado que en Argentina "se trabaja muchas horas y, generalmente, eso no redunda en productividad".

Sobre este punto, la funcionaria bonaerense explicó que "nuestro país tiene uno de los regímenes laborales más extensos del mundo", y que "se trabaja muchas horas", pero que eso "no siempre redunda en la productividad".

"Estamos frente a la posibilidad de debatir un tipo de reducción de la jornada laboral que sea beneficiosa para la productividad y otros aspectos de la vida", indicó.

En la actualidad, la duración del trabajo en Argentina es una de las más altas en el continente. Según la Ley 11.544, el trabajo "no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas".

Así, Vallejos abogó por "distribuir las horas de trabajo necesarias para sostener la producción que requiere nuestra sociedad, sustentar la reproducción biológica y material y satisfacer las necesidades que como comunidad tenemos entre los millones de desocupados".

Para los sindicalistas, una reducción de la jornada laboral permitirá más empleos y mejorar la productividad

El rechazo de los empresarios

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, es uno de los principales detractores de la iniciativa y consideró que "es prioritariamente materia de los convenios colectivos" y aclaró que "en todo caso, reducir la jornada implicaría también proporcionalizar el salario, con su pertinente reducción".

El textil Teddy Karagozian, CEO del Grupo TN&Platex, señaló a su vez que "reducir la jornada laboral es, como dijo el ministro Kulfas, una barbaridad atómica y un despropósito".

"Me parece una tontería la reducción de la jornada laboral porque no reconoce los problemas de la Argentina", aseguró Karogozian en declaraciones a Futurock.