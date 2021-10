Confirmaron el procesamiento del ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté

La Cámara Federal de San Martín avaló la decisión por encontrar semiplena prueba. Se lo acusa además de "violación de los deberes de funcionario público"

La Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento del exintendente de Pilar Nicolás Ducoté, del PRO, por "malversación de caudales públicos" y "violación de los deberes de funcionario público" en el manejo de fondos otorgados por la Nación al Municipio.

Ducoté fue procesado sin prisión preventiva el 5 de julio pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con embargo sobre sus bienes y prohibición de salir del país. El exintendente había decidido recurrir la decisión ante la Cámara Federal.

"Se ha encontrado semiplena prueba para fundar prima facie la responsabilidad del nocente en el hecho que se le imputa", afirmaron los jueces de la Sala II Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral en su fallo de más de cien páginas.

El expediente se inició en 2019 a partir de la denuncia de una concejal del bloque Frente Pilarense.

Los cargos

La acusación inicial contra Ducoté, quien asumió como intendente en 2015 por el macrismo, fue por irregularidades en la administración de fondos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el Barrio Peruzzotti.

Fue el principio de la causa. Luego se incorporaron a la investigación otras averiguaciones por obras públicas de infraestructura en el Barrio Monterrey, financiadas a través de convenios con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

La Justicia federal procesó al exintendente porque estima que hubo "pago de sobreprecios" y "erogaciones" por trabajos que no se concretaron en ambos barrios, y al mismo tiempo investiga si existió un direccionamiento del plan conocido como "microcréditos", que debía ser utilizado para viviendas o infraestructura de gas y agua.

Junto a Ducoté están procesados en la misma causa otros cuatro funcionarios de su gestión: Juan Pablo Martignone, el ex jefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, ex secretario de Obras Públicas; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, ex subsecretaria de Obras Públicas.

Ducoté fue director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) entre 2000 y 2007, luego concejal en Pilar por el PRO, para finalmente ser electo intendente del municipio entre 2015 y 2019.

Otras polémicas de Ducoté

En 2019, un audio comprometió al entonces intendente de Pilar, a su jefe de gabinete Juan Pablo Martignone y a los funcionarios de la gestión de Cambiemos en la localidad bonaerense.

Se trataba de una conversación larga en la que el jefe comunal define con su equipo la estrategia para intentar revertir el resultado de las PASO, en las que perdió por 15 puntos.

En el extenso audio de 54 minutos que se publicó en medios locales, se escuchaba a Ducoté planear la distribución de planes sociales a posibles votantes de Juntos por el Cambio y hasta el "arreglo" de fiscales de mesa de cara a las elecciones del 27 de octubre.

El intendente admitió la veracidad de la charla, en la que participan otros miembros de su equipo, pero alertó que el objetivo de la filtración es "ensuciar la campaña".

"No incluye el debate completo de lo que fue una reunión después de las PASO donde se plantearon ideas que ninguna fue aplicada hasta el momento", especificó.

Para Ducoté, la difusión del audio fue para "ensuciar la campaña" ya que "no vamos a usar ningún fondo público para comprar ningún voto. Los votos no se compran, uno nunca sabe si lo van a votar aunque le des todo al votante".

"No vamos a usar ningún fondo público para comprar ningún voto", dijo Ducoté.

Una de las frases que se escuchan en el audio es muy contundente: "No queremos ser los mejores contadores de una derrota. Tenés que ser el dueño de esa escuela lo antes posible, conocé a los fiscales de la oposición, arreglalos", se lo escucha a decir con claridad al intendente Ducoté.

"Arreglalos quiere decir pongámonos de acuerdo en cómo trabajar ese día, porque la oposición hizo muchos escándalos en las elecciones. Pongámonos de acuerdo con todo los fiscales", se justificó en diálogo con Perfil.

"Voy a invertir más en las mesas en las que necesito conseguir más votos", se lo escucha decir a Ducoté en la grabación. Según explicó después el intendente, se refiere a "la cantidad de energía, de tiempo y predisposición".

Por otro lado, en el audio, Ducoté y sus funcionarios planean un entramado de planes sociales publicados en el Boletín Oficial hacia votantes indecisos o que no hayan participado de las elecciones primarias para dar vuelta el resultado de las PASO que lo dejó a 15 puntos del candidato del Frente de Todos, Federico Achával. "En realidad son para todos, de hecho quienes más asistencia social nos piden son sectores más cercanos a la oposición", aclaró el intendente.

Más adelante, Ducoté explica a los funcionarios que deberán buscar los votos entre los "responsables de escuelas" que deberán "identificar a los que no votaron" en las primarias. A su vez, "los encargados de mesa coordinarán lo mejor posible con la estructura territorial".

La respuesta de Ducoté por esta frase es que "es lógico que uno estudie los sectores donde más demandas hay para trabajar". Y aseguró que "hay que hacer una autocrítica de la gestión porque la gente nos demandó más asistencia social. La infraestructura la hicimos. Tenemos que rebalancear el presupuesto y en los momentos de crisis acompañar más".

La conversación que se filtró primero en medios de Pilar expone la estrategia de Ducoté para intentar revertir el resultado, con momentos en los que la campaña se mezcla con el uso (o la intención) de recursos de la Municipalidad con fines electorales.

Lo hace explícito en la misma conversación privada con Ducoté el jefe de gabinete, Juan Pablo Martignone: "Cada programa tiene límites de pedido por familia. Los requisitos son los mínimos. Estamos tratando que solo traigan el DNI de las personas. Estamos tratando de armar procesos que permitan dar cheques para ir a cobrar en un plazo de entre 5 y 7 días. Tesorería emitirá cheques para que la gente los pase a buscar por la Municipalidad y también para cada uno vamos a emitir un vale que haremos a los encargados de escuelas para que se lo lleven a las familias".

Del audio se desprende con claridad esta frase: "Estamos armando para que en 7 días vos, encargado de mesa, puedas volver con un vale y le digas a la persona ‘andá a la Municipalidad, hay un cheque para vos’. Eso cierra un vínculo muy fuerte si logra cumplir".